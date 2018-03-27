عمومية «المعهد المصرفي» تصادق على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد

عقد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في مقره بدبي، اجتماع الجمعية العمومية العادية بحضور ممثلين عن المصارف وشركات التمويل العاملة في الدولة أعضاء الجمعية العمومية، وترأس الاجتماع سعادة هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وبحضور أعضاء المجلس وسعادة جمال الجسمي مدير عام المعهد وأمين سر الجمعية العمومية.

واستعرضت الجمعية العمومية خلال الاجتماع أبرز الأنشطة والبرامج التي نفذها المعهد وخططه التي تضمنت التوجه الخاص بإعداد إطار لمؤهلات العمل بالقطاع المصرفي وفقاً لما جاء في استراتيجية المعهد، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني في برامج المعهد التدريبية والتعليمية من خلال توظيف التقنية الحديثة وتطبيقاتها المتطورة، وما اشتمل عليه تقرير مجلس الإدارة من برامج المعهد التدريبية والتعليمية والندوات والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى الهارفة إلى تعزيز الجودة وتطوير القيادات ودعم جهود التوطين في القطاع المصرفي والمالي، كما تم تشكيل لجنة تضم المصرف المركزي وعدد من مؤسسات القطاع المصرفي وممثليه والهيئة الوطنية للمؤهلات لهذا الغرض.

واستمعت الجمعية العمومية من المدقق الخارجي لشركة “كي بي ام جي” لتقريره عن حسابات المعهد المالية للعام 2017، وبعد ذلك نظرت الجمعية العمومية في أمر ترشيح أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

وتم الإعلان عن الموافقة على ترشيح كل من جاسم ال علي ممثلا عن بنك أبوظبي الأول و عبيد الشامسي ممثلا عن بنك دبي الإسلامي كأعضاء جدد لمجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لدورة 2017-2019، وقد اجتمع مجلس إدارة المعهد، وتم اختيار جاسم آل علي نائباً لرئيس مجلس إدارة المعهد.

وبهذه المناسبة تقدم سعادة هشام القاسم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية بالمعهد على دعمهم اللامحدود للأنشطة وبرامج المعهد.

وأيضاً شكر المصرف المركزي واخوانه أعضاء مجلس الإدارة كما تقدم سعادة جمال الجسمي مدير عام المعهد وأمين سر مجلس الادارة، بالشكر والتقدير إلى رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم لدعم مسيره المعهد نحو تنفيذ استراتيجية المعهد.