«الوطني» يتبنى توصية بمنح الطالب الجامعي مساعدة مالية بمقدار 2000 درهم

وافق المجلس الوطني الإتحادي اليوم في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس على تبني توصية سعادة العضو سالم علي الشحي برفع العبء عن الأسر المواطنة التي تتلقى مساعدة اجتماعية أو محدودة الدخل ولديها أبناء يتلقون تعليمهم الجامعي أو ما يعادله داخل الدولة، بمنح الطالب دعم مقداره 2000 درهم.

وتقصيلا، وجه سعادة العضو سالم علي الشحي سؤالاً الى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع حول تقديم مساعدة مالية لطلبة المرحلة الجامعية من الأسر ذات الدخل المحدود وقالت بوحميد : “تصرف مساعدة اجتماعية للطالب المستمر في الدراسة كأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان، موزعة على الأبناء والأرامل وأسر المسجونين، وأصحاب الهمم، وهذه المساعدة موجهة للأبناء لاستكمال دراستهم وتستمر بقيمة محددة شهرياً، وكذلك تصرف لليتيم، وهذه المبالغ مخصصة لدعم هذه الفئات لاستكمال تعليمهم.

وعقب الشحي بأن طلبة الجامعات يتسلمون مصروف 600 درهم، وهو مبلغ قليل، وقال إن العديد من أولياء الأمور تواصلوا معي وهم يعانون ودخلهم محدود، ويجب تهيئة البيئة المناسبة للتعليم والابتكار ودراسة الوضع النفسي للطالب، ويجب أن نحافظ على كيان الأسر من أجل استمرار أبناءهم في الدراسة.

من جهتها قالت بوحميد إن قيمة المساعدة الشهرية هي 1500 درهم تقدم ضمن المساعدة التي يستلمها الأب، وتتجاوز هذه المساعدة 5000 الآف درهم لليتيم، ولا نوقف المساعدة الشهرية عن بعض الأبناء الذين لديهم مصادر دخل إضافية.

وأشار الشحي أن هناك من ترك الدراسة حتى لا يكلف أسرته، مطالباً بتبني توصية بزيادة المبلغ إلى 2000 درهم ووافق المجلس عليها لرفع العبء عن الأسر المواطنة.