سلطة دبي للخدمات المالية تنبه بشأن ادعاءات كاذبة قدمها “بنك تي آر 8”

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تنبيها بشأن ادعاءات كاذبة قدمها “BankTr8 BlackDiamond Club “BankTr8، حيث يدعي “BankTr8” بشكل خاطئ أن شركة تسمى BankTr8 Global Markets Dubai مرخصة ومنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بأن BankTr8 Global Markets Dubai لم تكن قط مصرحة أو خاضعة للتنظيم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية أو أن الشركة تم دمجها في مركز دبي المالي العالمي ؛ أو

مرخصة مسجلة من قبلها.

ونوهت السلطة إلى أنه يمكن للشركات والأفراد تجنب التعرض للخداع من خلال التحقق من الحالة التنظيمية ذات الصلة لشخص قبل التعامل معهه، وعدم التعامل إلا مع الشركات أو الأفراد الذين تثق بهم كما شددت على أن التعامل مع أشخاص لم تلتقِ بهم أبداً قد يحمل مخاطر أكبر، والحذر بشكل خاص عند تلقي الاتصالات غير المرغوب فيها؛ والحصول على المشورة المهنية المستقلة قبل الدخول في أي استثمار أو صفقة.

ودعت سلطة دبي للخدمات المالية الى مراجعة وتصفح موقعها الإلكتروني والإطلاع على التنبيهات التي أصدرتها حول عمليات الاحتيال.

كما وتشجع الشركات والأفراد على الرجوع إلى قائمة الشركات الخاضعة للرقابة والأفراد المعتمدين المرخص لهم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية المتاحة في السجل العام للسلطة.