الإماراتية آمنة أحمد الملقبة بـ «عبق الماضي» تفوز بجائزة الأم المثالية الأولى عربياً

فازت الإماراتية آمنة أحمد المعروفة باسم “أم عبداللطيف” والملقبة بـ”عبق الماضي” بجائزة الأم المثالية الأولى على مستوى الأمهات العربيات وذلك خلال الاحتفال الوطني الذي نظمته الجمعية الكويتية للأسرة المثالية الأسبوع الماضي تزامناً مع اليوم العالمي للأم وبرعاية من الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح رئيسة الجمعية ورئيسة نادي الفتاة الرياضي وسفيرة النوايا الحسنة بالشرق الأوسط.

وقامت الوالدة آمنة أحمد والملقبة بـ”عبق الماضي” باستلام الجائزة من الشيخة الدكتورة ميمونة خليفة الصباح خلال الحفل الذي حضره القائم بأعمال سفير الإمارات في دولة الكويت الشقيقة وعدد من أبناء الفائزة ولفيف من الشخصيات العامة، وشمل الحفل تتويج 7 سيدات فائزات بجوائز الأم المثالية الكويتية والعربية والخليجية والتي تنظم للعام الحادي عشر على التوالي، حيث تم الإعلان عن أسماء 4 فائزات كويتيات و3 سيدات من دول عربية.

وتعد الجائزة تقليداً سنوياً يسعى إلى تسليط الضوء على النماذج الفريدة من الأمهات المتميزات وصاحبات التضحية والعطاء وخدمة المجتمع في دائرة الضوء، وبما يسهم في إبراز نماذج إيجابية حية تقتدي بها الأمهات العربيات.

وقد استحقت الوالدة “أم عبداللطيف” هذا الفوز تقديراً لجهودها على مدى 55 عاماً في تنشئة أبنائها وبناتها تنشئة سليمة وقويمة، وسعيها إلى تسليحهم بالعلم والمعرفة، وتعويدهم على تحمل المسؤولية والالتزام بالقيم الوطنية والمبادئ الاجتماعية النبيلة، مما أهلهم لأن يصبحوا كوكبة متميزة وفاعلة من العلماء والدكاترة والمختصين في مجالات مختلفة، يحرصون من خلالها على خدمة وطنهم ووضع بصماتهم الإيجابية في تنمية المجتمع والارتقاء بأفراده ومؤسساته.

كما تتميز آمنة أحمد بسجلها الحافل في الأنشطة المجتمعية الرائدة في مجال العمل الخيري والتطوعي، إلى جانب نجاحها في تحويل هوايتها وعشقها للتراث الوطني إلى مشاريع عملية لترسيخ هذا التراث وتأصيله وتوثيقه ونشره في المجتمع من خلال عقد معارض مجانية تشمل مجسمات تراثية من صنع يدها وتحويل ريعها إلى الأعمال الخيرية، حيث نفذت 12 ألف ساعة عمل على مدى 13 عاماً في إعداد وعمل هذه المجسمات الإبداعية، بالإضافة إلى إجراء 800 ساعة تدريبية مجانية من خلال تقديمها لورش العمل والدورات التدريبية عن التراث والتاريخ الإماراتي لطلبة المدارس وباقي أفراد ومؤسسات المجتمع.

وبهذه المناسبة، أهدت “أم عبداللطيف” هذا الفوز إلى “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وإلى “القلب الكبير” سمو الشيخة جواهر القاسمي رئيس المجلس الأعلى للأسرة، تثميناً لجهودهما الجليلة في دعم المرأة الإماراتية ورعايتها وتمكينها لتكون الأفضل والأكمل والأمثل في العطاء والإنتاج والتربية والإبداع والابتكار وشتى مناحي الحياة.

وأعربت أم عبداللطيف عن سعادتها واعتزازها بهذا الفوز الذي يؤكد بأن المرأة الإماراتية استطاعت أن تحجز لها دوراً محورياً في عملية التنمية الشاملة والمستدامة في وطنها ومجتمعها وأسرتها، لافتة إلى أن القيادة الرشيدة في الإمارات تسعى دائماً إلى تعزيز مكانة الأم الإماراتية باعتبارها حجر الأساس في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار الأسري في أي مجتمع.

وقالت آمنة أحمد إن المرأة الإماراتية هي القدوة والمثال الذي نهل من مدرسة زايد الخير وانتهج بنهج راسخ وضعه القادة المؤسسون ومضى عليه خليفة ونائبه وولي عهده الأمين وحكام الإمارات، فصنعوا كياناً حافلاً بالإنجازات والمكتسبات والنجاحات، شاركت المرأة ولا زالت في بنائه وصونه وإعلائه.

وأشادت بجهود القيادة الرشيدة في الاهتمام بأمهات الدولة وبالمرأة عموماً، والذي يتصدر قائمة أولويات حكومة الإمارات، حيث يتم ترجمتها عبر مبادرات ومشاريع متواصلة لرعاية أمهات وبنات الإمارات، وتلبية تطلعاتهن واحتياجاتهن، وتمكنهن من خدمة مجتمعهن وأسرهن، وأن يتبوأن المناصب والوظائف المختلفة، وينلن حقوقهن كاملة.

واستذكرت ما سطره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله- بأنه: “لا يمكن تخيل أمة ناجحة من دون أمهات مثابرات، ولا يمكن تخيل قادة عظماء من دون أمهات عظيمات، ولا يمكن أن يكتمل البنيان وأن يرتفع الإنسان في أية أمة من دون أسر متماسكة متحابة مترابطة”.

كما أوردت ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن “الأم هي رمز العطاء الجزيل ونبع القيم الذي لا ينضب، كما أنها مصدر فخر واعتزاز بما تؤديه لأسرتها ومجتمعها ووطنها”.

ووجهت الإماراتية “عبق الماضي” تحية إجلال وتقدير إلى أمهات شهداء الإمارات اللاتي جسدن نماذج مخلصة وناصعة للأم الإماراتية التي تغرس في نفوس أبنائها منذ الصغر حب الوطن والتفاني من أجله والذود عن الحق والواجب.

وثمنت أيضاً جهود الجمعية الكويتية للأسرة المثالية في الاحتفاء بإنجازات وعطاءات الأمهات المثاليات في الكويت والخليج والعالم العربي، وبما يسهم في دعم وتمكين الأسر في أداء رسالتها تجاه المجتمع واستثمار وتطوير قدرات وإمكانات الإنسان العربي ليقود مسيرة التنمية في وطنه نحو آفاق أوسع تستشرف المستقبل وتواجه التحديات بنجاح وثقة.

من جهته، قال سفير الإمارات في دولة الكويت سعادة رحمه حسين الزعابي إن ما حباه الله لشعب الإمارات من قيادة حكيمة ورشيدة تحترم جميعهم بما فيها الآباء والأمهات والأبناء يغرس بيئة مثالية لازدهار الإبداع والتميز في المجتمع، وإن أي فرد من أبناء زايد يحقق الفوز في أي مجال فهو في المقام الأول إنجاز يسجل باسم الإمارات كل بحسب مجاله سواء في المجال الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو الرياضي وغيرها من المجالات.

وأضاف أن الأم هي الأساس المكين والمدرسة الأولى التي تنطلق منها الأجيال إلى المجتمع، فيواصلون الإنجاز بالإنجاز ويبنون النجاح على النجاح في مختلف المحافل.

وأوضح الزعابي أن أوضح مثال على ذلك الجهود الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” التي صنعت رجالاً عظماء يقودون مسيرة التنمية والتقدم والبناء في هذا الوطن ويبذلون الغالي والنفيس لكل ما فيه خدمة شعب الإمارات ومصلحتهم، لافتاً إلى أن تكريم الوالدة آمنة أحمد بهذه الجائزة هو وسام نفتخر به، لأنها قدمت مثالاً حياً للأم المعطاءة والمبدعة والناجحة في تربية جيل من المتعلمين والمبدعين في خدمة وطنهم ومجتمعهم، وهذا الفوز هو بمثابة إنجاز للأمهات في الإمارات.