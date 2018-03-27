«البنية التحتية»: «خورفكان الدائري الغربي» سيربط الساحل الشرقي بشبكة الطرق الإتحادية

تفقد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، يرافقه سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، وسعادة الوكلاء المساعدين، ومدراء الإدارات، خلال جولة ميدانية في المنطقة الشرقية سير العمل في مشروعي تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق ( E99 ) وربطهما (خورفكان الدائري الغربي)، والذي يعد استكمالا لشبكة الطرق في الساحل الشرقي، ومركز طب الأسنان بخورفكان، وهما من المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة الاتحادية.

ووجه معاليه بضرورة الانتهاء من هذه المشاريع في وقتها المحدد، مشددا على ضرورة تنفذها وفقا لأرقى المواصفات والمعايير العالمية وبما يواكب تطلعات الدولة في سعيها للريادة العالمية بكافة المجالات، ويدعم رؤيتها 2021 وصولا لتحقيق مئوية الامارات 2071.

وأكد معاليه خلال الجولة على ضرورة تنفيذ المشاريع الحيوية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وامتدادها الاجتماعي بهدف توفير مقومات العيش الكريم والحياة الحضارية للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة إلى تحقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات دوليا ودعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمية وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين.

وتفصيلا اطلع معالي وزير تطوير البنية التحتية مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق ( E99 ) وربطهما ( خورفكان الدائري الغربي)، والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الهامة ، حيث تتمثل أهميته في دوره بتدعيم شبكة الطرق الاتحادية بالامارات الشمالية من خلال ربط طريق دبا / خورفكان / كلباء E99 بطريق الشيخ خليفة بالفجيرة E84 ومن ثم بالمنطقة الوسطي وكذلك الربط مع طريق الشارقة / مليحة E102 مما يساهم بتعزيز إمكانية تنقل المركبات الخفيفة والشاحنات بشكل أكثر انسيابية ويقلل من أزمنه الرحلات المستغرقة حالياً وبالتالي يقلل كلفة الرحلات المقطوعة من وإلى الساحل الشرقي للدولة.

كما سيؤمن المشروع فور الانتهاء منه طريق دائري حول مدينة خورفكان مما يساهم بتخفيف الازدحام المروري داخل المدينة وبذلك سيكتمل استمرارية الطريق الاتحادي E99، كما سيربط مع طريق دفتا – شيص الجاري تنفيذه من قبل حكومة الشارقة ويعتبر امتداد للمراحل المنفذة سابقاً ويدعم ربط الساحل الشرقي للدولة بمنظومة شبكة الطرق الاتحادية.

ويتكون المشروع الذي تصل نسبة انجازه الى 8%، من طريق مزدوج يتكون من مسربين في كل إتجاه، بسرعة تصميمية تصل إلى 100 كم/ساعة، فيما تبلغ السرعة المثبتة 80 كم/ساعة.

يذكر أنه تم تنفيذ مرحلتين سابقتين للطريق الاولى شمالا من دوار الزبارة بطول 5.1كم، والثانية جنوبا من دوار الميناء البحري بطول 1.5 كم، ويعتبر المشروع الحالي هو المرحلة الثالثة المكملة للطريق الدائري ضمن شبكة الطرق الاتحادية بطول 5.4 كم.

ووجه معالي الوزير إلى دراسة تاريخ المكان من حيث كمية الأمطار، وموائمة تصميم المشروع مع مخرجات تلك الدراسات، بهدف التخفيف من تأثير مياه الأمطار على الطريق، كما وجه معاليه كذلك بتوصيل القنوات المائية ضمن المشروع للبحر بين منطقتي الحراي والمديفي.

ودعا معاليه إلى تحويل النفق المقرر ضمن تصميم المشروع إلى حفر مفتوح، ما يرفع من معدل السلامة المرورية، وإمكانية توسعته مستقبلا بإضافة حارات أخرى.

مشروع مركز طب الأسنان في خورفكان صديق لأصحاب الهمم

كما تفقد معاليه مشروع انشاء وانجاز مركز طب الاسنان بخورفكان، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل نسبة الانجاز فيه 50% خلال الربع الرابع من العام الجاري 2018.

ويعتبر مركز طب الأسنان في خورفكان من المشاريع المهمة والحيوية كونه الأول على مستوى المدينة ويخدم شريحة واسعة من أبنائها، حيث تصل المساحة الكلية لقطعة الارض المقام عليها المركز 6958 مترا مربعا، ويتكون من مبنى رئيسي و4 مباني خدمات (غرفة حراسة، مبنى خدمات 1-2-3)، والأعمال الخارجية.

وتفصيلا يتكون المبنى الرئيسي من دور أرضي وأول حيث يضمان 14 عيادة أسنان عادية، كما يخدم المركز أصحاب الهمم من خلال عيادة متخصصة، كما يضم كذلك صيدلية، ومختبرين، وغيرها من المرافق التي تخدم عمل المركز. واستمع معالي الوزير الي الدراسة التي تجريها الوزارة وتستهدف تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين وطاقة ضوئية عن طريق نظام البناء الضوئي وبالاعتماد على النباتات.

وفي إطار الاعتماد على المشاريع الابتكارية الذكية سيتم تصميم مكتب الاستقبال بحيث يكون ذكي، يساهم في سرعة حصول المريض على الخدمة المطلوبة.