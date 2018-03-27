«حصنتك» يستكمل ربط عدد من البنايات الحيوية بغرف عمليات الدفاع المدني

استكملت إدارة مشروع “حصنتك” ربط عدد من البنايات الحيوية موزعة على إمارات الدولة بمركز الإنذار المبكر في خطوة ضمن المسار الزمني المعد لاستكمال ربط كافة البنايات والابراج السكنية بالدولة بغرف عمليات الدفاع المدني عبر منظومة آلية ذكية تعزز من إجراءات وزارة الداخلية المنسجمة مع اهداف الحكومة الاتحادية في تقليص زمن الاستجابة لحالات الطوارئ لقطاع الدفاع المدني، وتعزيز الإجراءات الوقائية واشتراطات السلامة العامة في المباني والمنشآت التجارية.

وقال العقيد خبير علي المطوع مساعد المدير العام للخدمات الذكية في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، أن الربط استهدف في المرحلة الأولى بنايات حيوية مختارة وفق مخطط تشغيلي لمشروع “حصنتك” الريادي ثمرة التعاون بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أنه تم تجريب المنظومة بإشراف أجهزة الدفاع المدني والمختصين، وذلك بمراقبة البنايات التي تم ربطها على امتداد الدولة عبر مركز الإنذار المبكر والتي تم اختيارها بعناية وفق رؤية فنية اعتمدت التنوع الحيوي والجغرافي والفني.

وكشف عاطف البريكي مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة إنجازات لنظم البيانات، أن من بين المنشآت التي تم ربطها مشاريع صحية حيوية مثل مستشفى كليفلاند في أبوظبي ومستشفى الشيخ خليفة ومستشفى أم القيوين في إمارة أم القيوين ومستشفى زليخة في إمارة الشارقة، ومباني ذات قيمة وطنية ودينية و سياحية مثل مسجد الشيخ زايد في العاصمة أبوظبي ومباني حكومية مثل غرفة التجارة في إمارة الشارقة، واكاديمية مثل جامعتي عجمان والشارقة ومدارس في أبوظبي وجامعة السوربون بجزيرة السعديات ، ومنشآت سياحية مثل فنادق “والدورف أستوريا ” في رأس الخيمة و” الفيسوري” أبوظبي ، و”انتركونتيننتال” بالفجيرة وغيرها.

وأكد البريكي الحرص على إنجاح هذا المشروع الوطني والشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية العاملة الحكومية والخاصة تعزيزاً للعمل الوطني المشترك الذي يهدف لدعم الاستراتيجيات الوطنية وتحقيق المستهدفات وفق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

واما الدكتور غودون هيد مدير المشروع من شركة إنجازات، فأوضح أن البنيات المستهدفة حتى هذه المرحلة من بدء التشغيل الفعلي لمشروع “حصنتك” ومنظومته الذكية، اشتملت على بنايات ومنشآت وفق مخطط ارتكز إلى مفهومي المكان والاهمية، فكان من الواجب اختيار بنايات على امتداد الدولة لاختبار الربط والاتصال، وتنوعت المنشآت بحسب اتساعها ونوعها لنضمن تطبيق اولي قادر على التوسعة والعمل على كافة أنواع واشكال وأمكنة المستهدفات من الأبنية والمنشآت والابراج.

وقال إن النظام قادر على تصنيف البلاغات الواردة وتبويبها وفق أهميتها ودرجة خطورتها وتمييز طلبات الأعطال والصيانة من بلاغات الحريق ليتسنى تحويل واتخاذ القرار الحاسم بشأنها من قبل الأجهزة المعنية، مما يعزز من إجراءات سرعة التنفيذ والاستجابة شبه الفورية للتعامل مع أية طارئ او حالات حوادث الحرائق.

وأضاف أن النظام يعمل وفق آلية ذكية تتضمن ربط نظام السلامة العامة الموجود اصلاً بالبنايات بحسب تعليمات واشتراطات الدفاع المدني والأجهزة المعنية، عبر جهاز “حصنتك” القادر على توصيل البيانات بشكل ذكي وسريع ووفق تصنيفات عالية الدقة، إلى غرفة الانذار الذكي المجهزة وفق أرقي المعايير الدولية من تقنيات الاتصال والمراقبة وبتوفر كوادر وطنية مؤهلة ليتم التعامل مع كل بلاغ.

وقال إننا استكملنا البنية التحتية في مبنى إدارة حصنتك الجاهزة للتعامل مع النظام بعد تشغيله بطاقته الاستيعابية بشكل كامل، وقمنا بأشراف القيادة العامة للدفاع المدني على تأهيل المبنى والكوادر والمهندسين والفرق الفنية بأعلى معايير التدريب والتأهيل المهني للإسهام في إنجاح هذه المشروع الوطني الهام والذي يعد إنجازا يتجاوز حدود الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط.