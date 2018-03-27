«الموارد البشرية والتوطين»: توفير 400 وظيفة بنظام العمل عن بعد في رأس الخيمة

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات ” آي أي دي إل” تقضي بتوفير 400 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات للعمل لدى المجموعة وفق نظام “العمل عن بعد”.

ومن المقرر ان يؤدي المواطنين والمواطنات مهامهم عملهم لدى المجموعة على مراحل من خلال مركز العمل عن بعد الذي قامت الوزارة بتجهيزه في مركز سعادة المتعاملين التابع لها في رأس الخيمة وذلك تنفيذا للمذكرة التي تم توقيعها مؤخرا في مقر المسرعات الحكومية بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وكبار المسؤولين لدى الجانبين اللذين مثلهما في التوقيع محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة وفيبا باتناجار مديرة المجموعة.

يشار الى ان مجموعة شركات ” آي أي دي إل” عرضت 130 فرصة وظيفية ضمن المرحلة الاولى لتنفيذ المذكرة وذلك خلال يومي التوظيف المفتوحين اللذين نظمتهما وزارة الموارد البشرية والتوطين في امارة رأس الخيمة واختتما اليوم ( الثلاثاء) وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعات الاقتصادية الاربعة المستهدفة في تحدي تسريع التوطين النوعي.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة ” ان مذكرة التفاهم تأتي في اطار مواصلة الوزارة تطبيق مبادرة “التوظيف المبتكر” التي ينبثق عنها ” العمل عن بعد” وذلك ضمن حزمة المبادرات الرامية الى تسريع وتعزيز توظيف الموارد البشرية الوطنية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص”.

واشار “الى ان المذكرة من شأنها ان تتيح للمواطنين والمواطنات خيارات وظيفية مناسبة للعمل بالقرب من اماكن سكنهم في امارة رأس الخيمة وهو الامر الذي يجنبهم عناء الانتقال اليومي من والى امارة دبي حيث يقع مقر ” المجموعة”.

وقال النعيمي” انه سيتم ترشيح مجموعة من المواطنين والمواطنات المسجلين في بوابة التوطين التابعة للوزارة من حملة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس لاجراء المقابلات الوظيفية معهم من قبل المعنيين في مجموعة شركات ” آي أي دي إل” تمهيدا لاختيار ممن تنطبق عليهم شروط ومواصفات الوظائف المتوفرة لدى المجموعة في مجالات المبيعات وخدمة العملاء والجودة وغيرها من الوظائف ذات الصلة.

وأضاف عقب توقيعه على المذكرة ” ان “المجموعة” ستقوم بتوقيع عقود العمل مع المواطنين الذين يقع عليهم الاختيار وسيحصلون على العديد من الامتيازات بالاضافة الى تسجيلهم في نظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”.

واشاد النعيمي بتفاعل مجموعة شركات ” آي أي دي إل” مع خطط وبرامج التوطين التي تنفذها الوزارة في اطار الشراكة مع القطاع الخاص”.

وأكد “جاهزية وزارة الموارد البشرية والتوطين لابرام مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص التي ترغب بتوظيف المواطنين وفق نظام العمل عن بعد لا سيما وان الوزارة ستتحمل التكاليف التشغيلية من خلال تجهيز المراكز التي سيؤدي من خلالها المواطنين مهام عملهم وهو الأمر الذي من شأنه ان ينعكس ايجابا على الشركات والباحثين عن العمل في ذات الوقت “.

من جانبها ، اعربت فيبا باتناجار مدير مجموعة شركات ” آي أي دي إل” عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم خصوصا وان المجموعة تبدي اهتماما كبيرا بدعم الجهود الحكومية المتعلقة بملف التوطين في القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز مجالات العمل المشترك مع وزارة الموارد البشرية والتوطين”.

وأوضحت ” ان المواطنين والمواطنات الذين سيتم تعيينهم على مراحل سيعملون في مركز الاتصال التابع للمجموعة والذي سيكون مقره في مركز العمل عن بعد الذي وفرته الوزارة في مركز سعادة المتعالملين في رأس الخيمة مشيرة الى ان هؤلاء المواطنين سيساهمون من خلال عملهم في انجاح خطط المجموعة الرامية الى تحسين الأداء وتعزيز استخدامات التكنولوجيا المبتكرة”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين ابرمت مذكرتي تفاهم في اطار تطبيق مبادرة “العمل عن بعد ” حيث باشرت 10 مواطنات بموجب احداها 10 عملهن في (الامارات الاسلامي) من خلال مركز العمل عن بعد الذي وفرته الوزارة في مركز سعادة المتعاملين التابع لها في خورفكان بينما نصت المذكرة الاخرى على تعيين 225 مواطنا على مراحل لدى “مجموعة داتا دايركت” حيث سيؤدون مهام عملهم في المركز ذاته.