«التربية» تعتمد مواعيد تطبيق امتحانات نهاية العام الدراسي 2018

اعتمدت وزارة التربية والتعيم مواعيد تطبيق امتحانات الفصل الدراسي الثالث في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة للصفوف (1-12) للعام الدراسي 2017/2018 على النحو التالي:

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