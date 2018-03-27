«التربية» تعتمد مواعيد تطبيق امتحانات نهاية العام الدراسي 2018
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-03-27 في 2:04 م /
اعتمدت وزارة التربية والتعيم مواعيد تطبيق امتحانات الفصل الدراسي الثالث في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة للصفوف (1-12) للعام الدراسي 2017/2018 على النحو التالي:
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