وفاة شاب مواطن في حادث سير على طريق مليحة بالشارقة

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 28 عاما في حادث سير وقع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 2018 م على طريق مليحة القادم من الذيد باتجاه مدينة الشارقة.

وأوضح المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة ، أن الحادث وقع في الساعة الثامنة والنصف صباحا حيث كانت المركبة تسير بسرعة عالية ، مما ادى لانحرافها بصورة مفاجئة دون ان يتمكن السائق من السيطرة عليها . لتستقر بالمسار المعاكس من الطريق ، ونظرا لأن السائق لم يكن مستخدما حزام الأمان فقد أدى الحادث لوفاته بينما نجا راكب آخركان برفقته .

وأهابت القيادة العامة لشرطة الشارقة بجميع السائقين و مستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور ، والتقيد بالسرعات المحدده على الطريق ، وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بغير الطريق ، لحماية أنفسهم وغيرهم من التعرض للحوادث المرورية وما تخلفه من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات وما تتركه من آثار سلبية على المجتمع.