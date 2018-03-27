سقوط رافعة على عدة مركبات في أبوظبي

سقطت رافعة في موقع بناية قيد الإنشاء ، أمس، بمنطقة النادي السياحي بأبوظبي دون وقوع إصابات بشرية.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً أمس (الأثنين) يفيد بسقوط رافعة بناء، و على الفور تحركت فرق الدفاع المدني ودوريات الإسعاف ، و دوريات الشرطة المختصة إلى الموقع، وباشرت إجراءاتها في مثل هذه الحوادث.

وقال العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع المدني – أبوظبي أن الحادث أدى الى تضرر 7 مركبات كانت متوقفة في منطقة وقوع الرافعة.

ودعا التميمي اصحاب شركات البناء والمقاولات إلى توفير جميع وسائل وأدوات السلامة في مواقع العمل والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية للرافعات.