سقوط رافعة على عدة مركبات في أبوظبي

بواسطة / بتاريخ 2018-03-27 في 2:45 م /
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سقطت رافعة في موقع بناية قيد الإنشاء ، أمس، بمنطقة النادي السياحي بأبوظبي دون وقوع إصابات بشرية.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً أمس (الأثنين) يفيد بسقوط رافعة بناء، و على الفور تحركت فرق الدفاع المدني ودوريات الإسعاف ، و دوريات الشرطة المختصة إلى الموقع، وباشرت إجراءاتها في مثل هذه الحوادث.

وقال العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع المدني – أبوظبي أن الحادث أدى الى تضرر 7 مركبات كانت متوقفة في منطقة وقوع الرافعة.

ودعا التميمي اصحاب شركات البناء والمقاولات إلى توفير جميع وسائل وأدوات السلامة في مواقع العمل والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية للرافعات.

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