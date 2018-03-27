480 مليون درهن تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ30 مليون في “الحبية الرابعة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 480 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 124 مبايعة بقيمة 224 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضى بقيمة 100 مليون درهم و 101 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 124 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم فى منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة جبل على الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الخامسة.

و قد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 0 مليون درهم وثالثة فى جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها10 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 256 مليون درهم منها 12 رهونات أراضى بقيمة 110 مليون درهم و 36 رهونات فلل وشقق بقيمة 146 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 89 مليون درهم وأخرى فى منطقة الخليج التجارى بقيمة 30 مليون درهم.