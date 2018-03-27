طيران الإمارات تطلق رحلة يومية ثانية إلى براغ يوليو المقبل

أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها ستطلق رحلة يومية ثانية إلى العاصمة التشيكية براغ لتلبية الطلب الكبير المتنامي للسفر على هذا الخط منذ بدأت الناقلة خدمة العاصمة التشيكية في يوليو (تموز) 2010.

وسوف تنطلق الخدمة الجديدة اعتباراً من 1 يوليو 2018، بطائرة بوينج 777-300ER توفر 360 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث (8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية)، ما يساهم في تعزيز حركة السياحة من خلال إتاحة 282800 مقعداً إضافياً سنوياً على هذا الخط.

وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 137” مطار دبي الدولي في الساعة 3:30 عصراً، وتصل إلى براغ في الساعة 7:55 مساءً. أما رحلة العودة “ئي كيه 138″، فسوف تغادر براغ في الساعة 9:35 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 5:30 من صباح اليوم التالي، ما يتيح للمسافرين الاستمتاع بيوم كامل ضمن برامج عطلاتهم في مدينة دبي، او مواصلة رحلاتهم مع فترات انتظار قصيرة إلى عشرات المحطات ضمن شبكة خطوط الناقلة العالمية في الشرق الأقصى وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا.

كما يمكن للمسافرين أيضاً الاستفادة من الشراكة في الرمز مع فلاي دبي ومواصلة رحلاتهم إلى الكثير من المحطات التي لا تصل إليها طيران الإمارات، مثل زنجبار وكاتماندو وصلالة وكليمنجارو، وهي وجهات تحظى بإقبال كبير من السياح التشيك.

وسوف توفر الرحلة اليومية الجديدة طاقة شحن إضافية على طائرة البوينج 777-300ER تصل إلى 23 طناً في كل اتجاه مع حمولة كاملة من الركاب، ما يتيح للشركات التشيكية فرصاً أوسع لتصدير منتجاتها من المكائن والأدوية والمنتجات سريعة العطب والمشغولات الزجاجية وقطع غيار السيارات إلى أسواقها الحالية ودخول أسواق جديدة.

ويستفيد الركاب على رحلات براغ من الوزن السخي للأمتعة الذي توفره طيران الإمارات والذي يصل إلى 35 كيلوغراماً للدرجة السياحية و40 كيلوغراماً لدرجة رجال الأعمال و50 كيلوغراما للدرجة الأولى.

وينعم المسافرون في جميع الدرجات بخدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi التي تتيح لهم البقاء على اتصال بعائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم أثناء الرحلة، وبنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، والذي يوفر نحو 3500 قناة ترفيهية، ويعرض تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والكتب المسموعة. ويتمتع الركاب بأفضل الخدمات والمنتجات التي يقدمها أفراد أطقم الخدمات الجوية المنحدرون من جنسيات مختلفة، ومن ضمنها التشيكية، وبأشهى المأكولات المحلية والعالمية والمرطبات المجانية.

ويستطيع ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال طلب خدمة السيارة مع سائق المجانية إلى المطار ومنه، للوصول في الوقت المحدد والاستعداد لرحلاتهم مع طيران الإمارات.

وسوف تعزز الرحلة اليومية الجديدة الرحلة الحالية التي تتم بطائرة A380 حيث تغادر الرحلة “ئي كيه 139” دبي في الساعة 8:35 صباحاً وتصل إلى براغ في الساعة 1 بعد الظهر. أما رحلة العودة “ئي كيه 140” فتقلع من مطار براغ الدولي في الساعة 3:55 عصراً لتصل إلى دبي في الساعة 11:50 ليلاً.