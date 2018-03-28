الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 28/ 03 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 29 / 03 / 2018

صحو بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 12 – 24 / 32 كم/ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو بوجه عام ومغبر أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباح الجمعة ، والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي و في بحر عمان .