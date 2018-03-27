“الوطني الاتحادي” يطالب بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية

طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 27 مارس2018م، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع على أن يتضمن معالجة بعض الظواهر مثل زواج المواطنين والمواطنات من أجانب والنفقة والهجر والحضانة، وإعداد سياسة اجتماعية موحدة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات ذات الاختصاص لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية على مستوى الدولة.

حضر الجلسة معالي حصة عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي ” 16″ توصية خلال مناقشة موضوع “سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة”، قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها بعد تلقي ملاحظات السادة الأعضاء ومن ثم رفعها إلى المجلس.

وناقش المجلس هذا الموضوع من المحاور التالية: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ودور الوزارة في وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، ودور الوزارة في وضع السياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية مثل: تأخر الزواج، الطلاق المبكر، زواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن، ودور الوزارة في اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية، واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المجتمع فيما يتعلق بالزواج.

كما طالب المجلس في توصياته باعتماد الوزارة كمظلة أساسية لتوحيد السياسات المعنية بالأسرة، وإعداد مرصد وسجل متكامل للمخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة لرصد وإدارة المخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة، والاستفادة من التجارب المحلية في الدولة في هذا الشأن، وذلك من أجل وضع السياسات والبرامج والآليات المناسبة لحماية المجتمع وتمكينه من الاستمرار بفاعلية، وإنشاء نظام الكتروني توفيقي للراغبين في الزواج يخضع لإشراف حكومي تتوفر فيه السرية والخصوصية للتوفيق بين الراغبين في الزواج على مستوى الدولة، وإدراج مادة تعليمية في المناهج التعليمية وبرامج الخدمة الوطنية تكون متخصصة فيما يتعلق بالتنشئة والعلاقات الأسرية، يشارك في إعدادها المتخصصون، وإلزامية حضور دورات وورش تخصصية للراغبين في الزواج في مجال قانون الأحوال الشخصية والمسؤوليات الأسرية واعتبار شهادة المشاركة شرط من شروط استكمال وثيقة الزواج أسوة بشرط الفحص الطبي.

وتضمنت توصيات المجلس المطالبة بإعداد برامج عامة للمجتمع وأنشطة لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة وأسس التوافق بين الزوجين وأساليب الحوار الأسري السليم ومهارات التعامل مع مواقف الخلاف والصراع داخل الأسرة وإعداد برامج توعوية لأصحاب الهمم وشركائهم لتأهيلهم للزواج، ووضع برامج وورش تدريبية لإعادة الحياة الزوجية بين المطلقين، أو الطلاق الناجح، وبرامج في شأن الإرشاد النفسي والاجتماعي للمطلقين وأبنائهم، وإنشاء مراكز استشارات أسرية في كل إمارة، وتعيين مستشارين متخصصين في شؤون الأسرة بشكل دائم في هذه المراكز، وإنشاء مراكز للإصلاح والتوجيه الأسري خارج المحكمة في كل إمارة، تعمل على فترتين وأيام العطل، مع مراعاة وجود مختصة من الإناث خلال جلسات الإصلاح مع الزوجة، وإنشاء محاكم للأسرة مختصة بقضايا الأسرة أسوة ببعض المحاكم المحلية، ومضاعفة علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب.

ووجه السادة أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى وزيرة تنمية المجتمع تبنى بشأن اثنين منها توصيتين طالب في الأولى: بضرورة اجراء فحص السمع الالزامي للأطفال حديثي الولادة وتوفير مترجمين معتمدين للغة الإشارة باستخدام تقنية الاتصال عن بعد.

وطالب في التوصية الثانية : “بضرورة رفع العبء عن الأسر المواطنة التي تتلقى مساعدات اجتماعية ولديها أبناء يتلقون تعليمهم الجامعي أو ما يعادله داخل الدولة، وذلك بفصل إعانة الأبن ” ذكرا أو أنثى” عن إعانة الأسرة واعتباره من فئة العاجزين ماديا المستحقة للمساعدة الاجتماعية”.

المجلس الوطني الاتحادي يستنكر ويدين بأقسى العبارات، إطلاق الميلشيات الانقلابية الحوثية صواريخ باليستية عدة استهدفت مدن المملكة العربية السعودية

وقال سعادة مران بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس في كلمة المجلس: يستنكر المجلس الوطني الاتحادي ويدين بأقسى العبارات، إطلاق الميلشيات الانقلابية الحوثية صواريخ باليستية عدة استهدفت مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. ونؤكد أن هذه الممارسات العدوانية المتكررة أمر كاشف وبرهان ساطع على الدور الخطير الذي تضطلع به إيران التي تصر على دعم هذه الميلشيات الانقلابية، وتزويدها بالصواريخ، من أجل ترويع الآمنين ونشر الفوضى والاضطرابات وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بما يعكس التعنت الحوثي الإيراني والإصرار على زعزعة الأمن والاستقرار، ونؤكد دعم المجلس الوطني الاتحادي لقيادتنا الرشيدة ودولتنا في مساندة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بكل قوة وحسم، باعتبار أمن الدولتين والشعبين كلّ لا يتجزأ، ووقوفنا صفاً واحداً، قيادة وحكومة وشعباً، في الدفاع عن الحق والمبادئ، التي تمثل جوهر مهمة تحالف دعم الشرعية في اليمن الشقيق.

يدين المجلس الوطني الاتحادي ويستنكر بأشد العبارات، الجرائم الإرهابية الدنيئة، التي وقعت في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تعرضت لها، كابول، عاصمة جمهورية أفغانستان الإسلامية، وبلدة تريب جنوب غرب الجمهورية الفرنسية؛ ويُعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لحكومات وشعوب الدول الثلاث وأسر وذوي الضحايا، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل بإذن الله.

وقال نؤكد موقف دولة الامارات العربية المتحدة الرافض لكل اشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما نؤكد دعمنا وتضامننا وتأييدنا التام للجهود التي تتخذها الدول الصديقة والشقيقة من أجل القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية مصالح شعوبها والدفاع عن مكتسباتها.

وأضاف نشدد على أن الإرهاب، الذي يستهدف الجميع من دون تفرقة بين دولة وأخرى، أو بين لون وجنس وعرق ودين، ويعمل على تقويض القيم والمبادئ وأسس الحضارة الإنسانية، لا يزال يمثل مصدر تهديداً رئيسياً للأمن والاستقرار العالمي، ما يتطلب ضرورة استمرار التكاتف والتعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، واجتثاثها من جذورها، والتعامل بحزم وصرامة مع كل الأطراف ذات الصلة، المباشرة وغير المباشرة، بأنشطة الإرهاب الإجرامية، وكل من يوفر دعماً، أو مأوى، او منابر إعلامية، أو غطاء، من أي نوع، مالي أو أمني أو سياسي، لدعاة وعناصر الفكر الارهابي المتطرف، وأصوات الفتنة والتحريض من أعداء الأديان والإنسانية جمعاء.

وهنأ المجلس الوطني الاتحادي، قيادتنا الرشيدة وشعب الامارات الغالي بتربع دولتنا على عرش السعادة عربياً، للعام الرابع على التوالي، وتقدمها إلى المرتبة العشرين على مستوى العالم وحصولها على المركز الحادي عشر عالميا في مؤشر تقييم جودة الحياة للمواطنين، بحسب نتائج تقرير السعادة العالمي لعام 2018، الصادر عن معهد الأرض في جامعة كولومبيا، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وقال من دواعي سرورنا البالغة أن تُشير نتائج هذا التقرير إلى أن السعادة لا تقتصر على شعبنا، بل تشمل المقيمين أيضاً، حيث أكدت قياسات السعادة لدى فئة المقيمين في دول العالم خلال الفترة بين عامي 2005 و2017، ان الإمارات قد حلت في المرتبة التاسعة عشر عالمياً، متقدمة على دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وسنغافورة وفرنسا وبلجيكا، ما يعكس واقع دولتنا وما تتمتع به من جاذبية معيشية وقيمّية وحضارية وإنسانية حاضنة لطموحات البشر من كل دول العالم، وتطلعهم إلى العيش في نموذج الأمن والأمان والتسامح والسعادة، ومن دون تفرقة بين لون وجنس وعرق.

وأضاف إننا في المجلس الوطني الاتحادي، نعرب عن اعتزازنا البالغ بأن نكون ضمن فريق عمل وطني واحد يعمل بتناغم وتعاون دائم مع حكومتنا الموقرة، حيث تتكامل الأدوار وتتضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وإسعاد أبناء شعبنا الأوفياء، وخدمة وطننا الغالي، حتى نحقق جميعاً هدفنا الأسمى بأن يكون شعب الامارات أسعد شعوب العالم على الإطلاق، جنباً إلى جنب، مع حلم وصول حكومتنا ودولتنا إلى مراتب التنافسية العالمية الأولى، وتحقيق أهداف “مئوية الامارات 2071″، بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم، وأن تتمتع بأفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأسعد مجتمع بقيادة أفضل حكومة في العالم.

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بالسياسة الوطنية للأسرة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تتألف من مرتكزات رئيسية تتناول الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة، وهي مرتكزات داعمة للاستقرار الاجتماعي وإضافة نوعية للجهود المبذولة من أجل تعزيز البناء الأسري، وتقوية دعائم المجتمع، والحفاظ على هويتنا الثقافية وخصوصيتنا المجتمعية، انطلاقاً من أن الأسرة هي عماد المجتمع وصمام أمانه وحصنه التربوي والثقافي والقيمّي والأخلاقي.

وقال إن من حسن الطالع أن يناقش المجلس اليوم موضوعاً عاماً يتعلق بـ “سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة”، بعد أيام قلائل من اعتماد السياسة الوطنية للأسرة، فيما يعكس تطابق الأولويات والاهتمامات بين المجلس وحكومتنا الموقرة تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة في إسعاد شعبنا الغالي.

كما أشاد المجلس في هذا الإطار بجهود ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، صاحبة الأيادي البيضاء ورائدة العمل الأسري في دولتنا، بما قدمته من مبادرات كانت، وستظل، الأساس في التخطيط الاستراتيجي لدعم وتعزيز المنظومة الأسرية في الدولة.

وقال انتهز هذه الفرصة أيضاً لأتقدم، بإسمي، ونيابة عنكم جميعاً، بخالص التهاني لسمو “أم الإمارات”، بمناسبة منح سموها وسام شرف ولقب “روح الإنسانية ونبع الخير والعطاء بالوطن العربي”، من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة التابع لجامعة الدول العربية.

وقال لقد شهد الأسبوعين الأخيرين، نشاطاً دؤوباً ومثمراً للمجلس الوطني الاتحادي على الصعد التشريعية والرقابية وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، حيث تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس حالياً في أعمال الجمعية 138 والدورة 202 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعقد بمقر الاتحاد بمدينة جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 24 ـ 28 مارس 2018؛ كما عقدت لجان المجلس خلال الأسبوعين الماضيين، نحو عشر اجتماعات، ناقشت فيها موضوعات عامة موزعة على 6 لجان، ومشروع قانون، بالإضافة إلى القيام بزيارة ميدانية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون إلى معهد التدريب والدراسات القضائية بإمارة الشارقة.

بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات، والمصادقة على مضبطة الجلستين الحادية عشرة والثانية عشرة المعقودتين بتاريخ 13 و14 مارس 2018م.