البرلمان العراقي يعتبر 3 مناطق في محافظتي نينوى وبغداد “منكوبة”

صوت البرلمان العراقي، الثلاثاء، على اعتبار ناحيتي القيروان والحضر التابعة لمحافظة نينوى (شمال)، ومنطقة السعدان التابعة لقضاء أبو غريب غربي محافظة بغداد “مناطق منكوبة”.

وقال النائب عن “التحالف الوطني” (أكبر كتلة برلمانية بـ 180 معقدا من أصل 328 مقعدا) علي الصافي، إن “مجلس النواب العراقي صوت لصالح قرار يعتبر ناحيتي القيروان والحضر التابعة لمحافظة نينوى منطقتين منكوبتين، إثر تعرضهما للدمار على خلفية احتلالهما من قبل إرهابيي داعش”.

وأضاف للأناضول أن “مجلس النواب صوت لصالح قرار آخر يعتبر منطقة السعدان التابعة لقضاء أبو غريب غربي محافظة بغداد منطقة منكوبة”.

وأوضح الصافي أن “تلك المناطق تحتاج إلى إعادة تأهيل في ظل الدمار الهائل الذي تعرضت له”.

وأشار إلى أن التصويت على القرارين كان بأغلبية الحاضرين الذين بلغ عددهم 172 نائبا.

وسبق لمجلس النواب التصويت لمصلحة عدد من المدن والمناطق العراقية “منكوبة”، وشمل ذلك في محافظة نينوي (شمال) منطقة الموصل القديمة، ومدينة تلعفر، وقضاء البعاج، وناحية تل عبطة، فضلا عن بعض أقضية محافظة الأنبار (غرب).

ووفقا لذلك، يترتب على الحكومة الاهتمام بـ “المناطق المنكوبة” من الناحية الاقتصادية، ومن ناحية التخصيصات المالية والإعمار.