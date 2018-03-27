الرئيس الأفغاني: عدد عناصر “داعش” في بلادنا لا يتجاوز ألفين

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الثلاثاء، أن عدد مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي الموجودين في بلاده، لا يتجاوز ألفي عنصر.

جاء ذلك في كلمة له بالمؤتمر الدولي حول أفغانستان، المنعقد منذ أمس الاثنين ويختتم اليوم في عاصمة أوزبكستان طشقند، ونقلها التلفزيون المحلي.

وقال غني إن “هناك تقييمات مختلفة لوجود داعش في أقاليم البلاد، وأود القول إن العدد الإجمالي للمقاتلين في أفغانستان أقل من ألفين، وقواتنا المسلحة تواجههم بنجاح”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى توحيد جهودنا الدولية لمواجهة هذا التهديد”.

وأكد “ضرورة دعم الدول الإقليمية للجهود الأفغانية الرامية إلى السلام، علما أن الإرهاب لا يعرف حدودا جغرافية”.

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة طالبان، وتنظيم “داعش” الإرهابي.

تجدر الإشارة أن أوزبكستان سبق أن استضافت عام 1999، مؤتمر السلام الأول الرامي إلى تسوية الأوضاع السياسية والأمنية في أفغانستان.