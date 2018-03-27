النمسا تؤكد عدم طرد اي دبلوماسي روسي رغم تضامنها مع بريطانيا

أعرب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم الثلاثاء عن تضامن بلاده وباقي دول الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا بشأن قضية محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال مؤكدا عدم طرد أي من الدبلوماسيين الروس من فيينا.

وقال كورتس في بيان وزعته المستشارية النمساوية “لقد أدنا الهجوم بشكل واضح وقرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره في موسكو إلى بروكسل”.

وأضاف ان بلاده لن تقدم على ابعاد السفير الروسي من أراضيها او اي من الدبلوماسيين الروس مثلما فعلت عدد من الدول الأوروبية.

وكانت الولايات المتحدة وكندا واستراليا بالإضافة الى 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي قررت طرد دبلوماسيين روس “كرد منسق” على اتهام موسكو بمحاولة اغتيال سكريبال وابنته في بريطانيا.

يذكر ان الشرطة البريطانية قد عثرت في الرابع من الشهر الجاري على الجاسوس الروسي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في حديقة عامة بمدينة (سولزبيري) قبل ان يصاب شرطي بريطاني بنفس الاعراض التي تبين انها ناجمة عن غاز اعصاب (نوفيتشوك) طورته روسيا.