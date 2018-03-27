وزير الخارجية الروسي يتهم واشنطن بابتزاز الفلسطينيين

بواسطة / بتاريخ 2018-03-27 في 6:49 م /
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اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء واشنطن بابتزاز الفلسطينيين عن طريق تهديدهم بحجب المساعدات المالية او الموافقة على خططها غير المعلنة للتسوية في الشرق الاوسط.
وقال لافروف في بيان اوردته الخارجية الروسية ان الابتزاز والضغوط تعتبر من اهم المعاول الاساسية للسياسة الامريكية في الساحة الدولية.

واضاف ان واشنطن هددت الفلسطييين بحجب المساعدات المالية او الموافقة على افكار امريكية لم تجد طريقها الى النور بعد وقال ان “الكثير من الدول تتعرض لضغوط امريكية للقيام باجراءات ضد روسيا كذلك”.

واكد لافروف ان بلاده سترد قرار واشنطن طرد 60 ديبلوماسيا روسيا مضيفا ان روسيا لن تسكت على ما سماه ب”الوقاحة” وكانت الادارة الامريكية قررت امس طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة تضامنا مع بريطانيا على خلفية تسميم العميل الروسي سيرغي سكريبال مطلع هذا الشهر بغاز اعصاب روسي بحسب ماذكرته التحقيقات البريطانية

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