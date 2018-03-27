شاهد بالفيديو | تساقط ثلوج برتقالية في روسيا

بواسطة / بتاريخ 2018-03-27 في 6:51 م /
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شهد منتجع “كراسنايا بولانا” الشتوي في القوقاز قرب مدينة سوتشي الروسية الجمعة 23 مارس ظاهرة غريبة حيث تغير لون الثلوج هناك من الأبيض إلى البرتقالي والرملي.

وقال موظفو الأرصاد الجوية إن سبب الظاهرة هو الرياح القادمة من المناطق الصحراوية.

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