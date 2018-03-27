شاهد بالفيديو | تساقط ثلوج برتقالية في روسيا
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2018-03-27 في 6:51 م /
شهد منتجع “كراسنايا بولانا” الشتوي في القوقاز قرب مدينة سوتشي الروسية الجمعة 23 مارس ظاهرة غريبة حيث تغير لون الثلوج هناك من الأبيض إلى البرتقالي والرملي.
وقال موظفو الأرصاد الجوية إن سبب الظاهرة هو الرياح القادمة من المناطق الصحراوية.
تابعنا على
تويتر : araa_news
سناب شات : uaenews
انستجرام : araanews
تليجرام : UAESABQ
من وسائل التواصل
نشرة حالة الطقس
مواقع الرادار
حالة الطريق
فتاوى
- ما حكم الزواج للمستطيع ولكنه لا يريد الزواج خوفا من صعوبات الحياة؟
2017-11-23
- ما حكم اللعب بالشطرنج؟
2017-11-21
دراسات
- دراسة : الطعام القليل يطيل العمر
2018-03-26
- دراسة : اللحم المشوي يزيد من ارتفاع ضغط الدم
2018-03-25
- دراسة: تجنُّب هاتين العادتين قد يقيك من السرطان
2018-03-24