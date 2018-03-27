هواوي تُعلن عن هاتفي P20 وP20 برو رسميًا

أعلنت شركة هواوي اليوم في الحدث الذي أقامته في باريس عن هاتفي P20 وP20 برو، واللذان ترددت بشأنها الكثير من الشائعات والتسريبات في الفترة الماضية.

وقد تم التركيز على كاميرا الهواتف كميزة أساسية في المجموعة، والمدعومة بمزايا الذكاء الاصطناعي. والتي تم تقديمها في تصميم أنيق غير سميك، متماثل من جميع الجوانب.

ويتميز تصميم الهواتف بوجود مستشعر بصمة أمامي بلا حواف، وتم تقليل حجم الشق العلوي بالمقارنة بآيفون X.

كاميرا هاتفي P20 وP20 برو تلتقط المزيد من الضوء، وهي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحصل على صور بدقة أفضل بشكل أسهل.

ويأتي هاتف هواوي P20 بشاشة RGBW Full Display مقاس 5.8 بوصة بها شق علوي وبدقة 1080×2240 بيكسل وبحواف رفيعة، سيعمل بمعالج Kirin 970 مدعوم بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت.

الهاتف سيحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر أساسي 20 ميجابيكسل ومستشعر ثانوي 12 ميجابيكسل من نوع Lecia، والتي تعمل بشكل ممتاز في الإضاءة الضعيفة.

هاتفي P20 وP20 برو يحتويان على نفس الكاميرا الأمامية 24 ميجابيكسل، والتي تلتقط حتى أدق التفاصيل. وهي تأتي مع ضوء بورتريه 3D، ويمكنك تعديل الإضاءة حتى بعد التقاط الصورة.

سيعمل هاتف هواوي P20 ببطارية 3400 مللي أمبير بتكنولوجيا الشحن السريع من الشركة، وسيأتي بنظام أندرويد Oreo مع واجهة EMUI 8.1.

أما هاتف P20 برو فهو أول هاتف من الشركة بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعرات بدقة 40 و20 و8 ميجابيكسل من نوع Lecia، وهي تقدم أعلى حساسية ضوء ISO 102400 بالمقارنة بالهواتف الأخرى مثل آيفون X الذي يقدم حساسية ضوء ISO 6400؛ ما يمكنك من التقاط الصور حتى في حال عدم وجود إضاءة. بالإضافة لذلك فالكاميرا تقدم ميزة التركيز التنبؤي، ويمكن للكاميرا التقاط فيديوهات بالتصوير البطيء بمعدل 960 إطار في الثانية. وهو يأتي بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة بها شق علوي.

الكاميرا تمنح تثبيت AIS الجديد من هواوي، لتركيز أفضل بدون الحاجة لحامل للهاتف والحصول على صور أوضح وبدقة أعلى.

سيعمل بمعالج Kirin 970 ثماني النواة مع وحدة معالجة عصبية NPU، مدعوم بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت مع وجود مكان لشريحة microSD يستخدم مكان شريحة SIM هجين. مع بطارية 4000 مللي أمبير، ومعيار IP67 لمقاومة الماء والأتربة.

من المزايا الأخرى التي تقدمها هواتف P20 وP20 برو هي ميزة عزل الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مساعد جوجل الصوتي المخصص ودعم لمنصة ARCore للواقع المعزز.

تم تقديم الهواتف بلون Twlight، والذي يقوم بتغيير لون الهاتف حسب درجة الإضاءة، بالإضافة للأزرق الداكن والأسود والوردي.