قررت لجنة دوري المحترفين إقامة نهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع فريقي الوحدة والوصل الخميس المقبل، على إستاد هزاع بن زايد بنادي العين، بدلاً من إستاد راشد بنادي شباب الأهلي-دبي.

وجاء قرار نقل المباراة بعد أن تسلمت لجنة دوري المحترفين خطاباً رسمياً من نادي شباب الأهلي اليوم الثلاثاء، يطلب فيه دفع رسوم باهظة مقابل الإيجار اليومي للملعب، الأمر الذي سيكلف اللجنة مبلغاً يضاف إلى المصاريف التشغيلية التي تتحملها لجنة دوري المحترفين في كل مباراة نهائية تشمل شركات الأمن الخاص، الضيافة، الإسعاف خدمات التنظيف، مكافآت العاملين في النادي المستضيف وغيرها.

ومن منطلق حرص لجنة دوري المحترفين على الالتزام بالموازنة المحددة والمنطقية للحدث وعدم شمول ما جاء في طلب نادي شباب الأهلي دبي في اللوائح المنظمة، ارتأت اللجنة نقل المباراة إلى إستاد هزاع بن زايد بنادي العين، مع الالتزام بإقامة المباراة في موعدها المحدد وحسب البرنامج المخطط له مسبقاً وفي المواعيد المعلنة.

وتتقدم لجنة دوري المحترفين بالشكر لإدارة نادي العين وإستاد هزاع بن زايد على سرعة الاستجابة لطلب لجنة دوري المحترفين بنقل المباراة وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح هذا الحدث على الرغم من ضيق الوقت، كما تثمن اللجنة تفهم ناديي الوحدة والوصل طرفي نهائي كأس الخليج العربي لهذا المستجد وموافقتهما على نقل المباراة.