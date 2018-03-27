شاهد بالصور | فولتيرا .. مدينة لا تزال حبيسة في العصر الروماني

تجديدات بسيطة جدا تلك التي أدخلت على مدينة فولتيرا الإيطالية في إقليم توسكاني، التي لا تزال حبيسة في العصر الروماني القديم.

يرصد موقع “أي بانما ترافيل” الخاص بالسفر المباني المعمارية والحياة في مدينة فولتيرا الإيطالية، التي لا يذهب إليها الكثير من السياح رغم معمارها المذهل الذي يعود للعصر الروماني والتي لا يزال أهالي المدينة يحتفظون به.

فقط بعض اللوحات باسماء المحلات ولمبات الإضاءة الحديثة التي تظهر كتغيرات على هذه المدينة الرومانية القديمة، الأمر الذي يمنح المدينة هدوء ممتع ومكان مميز للباحثين عن السلام النفسي وسط الطبيعة الخلابة والمباني المعمارية الجميلة.

يوضح الموقع ان احتفاظ أهالي المدينة بتراسهم الروماني هو جزء من فخرهم، لذا يعملون جاهدين على ذلك، مع الاحتفاظ بنفس الطراز المعماري وكذلك ببعض أطباق الموروثة من هذا العصر.

غير أن هذه المباني المعمارية القديمة شكلت فرصة للطبية لتزحف فوقها، مما كسى بعض هذه المباني باللون الأخضر المختلط باللون الأصفر للمبنى، ليعطيها جمالا مميزا.

المدينة محاطة أيضا بالغابات من معظم الجهات، وهي فرصة لمحبي التجول في الطبيعة أيضا.