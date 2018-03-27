شرطة رأس الخيمة تعلن العثور على الخليجي المفقود في الإمارة

بواسطة / بتاريخ 2018-03-27 في 10:23 م /
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أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن عثورها على الشخص الخليجي الذي تغيب عن منزل ذويه في أحدى مناطق الإمارة ، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة وقد تم التوصل إلى مكانه عن طريق أحد المواطنين الذي شاهده بالقرب من أحد المساجد وقام على الفور بالإبلاغ عن مكان وجوده .

وأشادت شرطة رأس الخيمة بالتعاون الكبير الذي أبداه كافة أفراد المجتمع في التواصل والاتصال لتقديم المساعدة في عملية البحث للعثور على الشخص المتغيب ، كما تتوجه بالشكر الجزيل للمواطن الذي عثر عليه وبحس المسؤولية التي يتمتع بها تجاه مجتمعه ووطنه .

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