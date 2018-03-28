أكثر جزيرة مكتظة في العالم بحجم ملعب كرة قدم
بواسطة بي بي سي / بتاريخ 2018-03-28 في 8:32 ص /
توجد جزيرة صغيرة على ساحل البحر الكاريبي في كولومبيا تسمى سانتا كروز ديل ايسلوت. يعيش فيها حوالي 500 شخص في 115 منزلا، على مساحة بحجم ملعب كرة قدم. تعرف على الجزيرة الأكثر كثافة من الناحية السكانية في العالم.
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