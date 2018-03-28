يوتيوب على أندرويد يدعم الآن مقاطع الفيديو العمودية دون حواف سوداء

منذ ديسمبر من العام الماضي، أصبح يدعم تطبيق يوتيوب على iOS مشاهدة مقاطع الفيديو العمودية دون حواف سوداء، وذلك بفضل المشغل الديناميكي الجديد في الخدمة، والآن أصبح متاحًا على النظام الآخر أندرويد، حيث سيتم ضبط المشغل الديناميكي تلقائيًا ووفقًا للمحتوى بنسب أبعاد مختلفة.

ومن المعروف للجميع شهرة مقاطع سناب شات وانستجرام العامودية، فضلًا عن إلتقاط الفيديو هنا بنسب أبعاد مختلفة، مع وجود المقاطع الأفقية التقليدية، بالتالي سيعمل يوتيوب الآن في أندرويد على ضبط كل شيء تلقائيًا وملء الشاشة بالفيديو والأهم التخلّص من الحواف السوداء.

كذلك سَتُطبّق هذه الميزة على عناوين الفيديو وشريط الأدوات وكذلك اقتراحات الفيديو، ويعني هذا أنه أثناء التمرير سيستمر تشغيل الفيديو مع تقلّص النافذة إلى الشكل الأفقي المعتاد، ومع ذلك فإنه لن يعرض الفيدي بمحتوى 16:9 رأسي، بدلًا من ذلك سيتم اقتطاع الجزء العلوي والسفلي.

أخيرًا التحديث يبدو أنه من جهة الخادم ويصل بشكل تدريجي للمستخدمين، ولكن يُفضّل الانتقال لصفحة التطبيق من على متجر بلاي وتحديثه ان وجد.