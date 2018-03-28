الفجيرة: 15 سنة سجناً لمواطن قتل زوجته المواطنة

عدلت محكمة استئناف الفجيرة الحكم الصادر من محكمة أول درجة في قضية قتل زوج مواطن لزوجته المواطنة ( ن.ع) 29 عاماً، التي وقعت أحداثها في منطقة وم بدبا الفجيرة، من المؤبد إلى السجن لمدة 15 سنة وتأييده وإلزامه بالدية الشرعية 100 ألف درهم لورثتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر من العام 2014، حيث فجعت منطقة وم في دبا الفجيرة، بجريمة مقتل زوجة وأم لطفلة رضيعة على يد زوجها المواطن البالغ من العمر ثلاثين عاماً، وعليه تحرك رجال الشرطة لموقع الجريمة، حيث تم القبض على الجاني وإحالته للتحقيقات، وبين تقرير الطبيب الشرعي بالمجني عليها وجود كسور في غضاريف الحنجرة والعظم اللامي أدت إلى توقف القلب والتنفس.

وفي محضر النيابة سرد المتهم تفاصيل جريمته عندما قدمت المجني عليها من أبوظبي وحدث بينهما شجار تطور ليصل إلى دفع المتهم بالمجني عليها وإسقاطها على الأرض على ظهرها و أحضر غترة «شماغ» وقام بلفها حول رقبتها ليكمل خنقها حتى تأكد أنها ماتت. وبين إجراء الفحص الطبي النفسي على الجاني من قبل اللجنة الطبية في شهر فبراير من العام الماضي كان واعياً ومدركاً لطبيعة الفحص،

وكان في البداية غير متعاون وغاضب بشكل ملحوظ وعدواني التوجه ومتوجس من الفاحصين وبعد محاولات عدة من قبل الفاحصين بدأ بالتجاوب، لم تكن عليه علامات الاضطراب الوجداني الحادة ولكن عاطفة الغضب كانت هي السائدة طوال فترة الفحص وقد سرد كافة تفاصيل جريمته وبالترتيب الزمني كما حصلت، وخلصت اللجنة إلى أنه كان واعياً ومدركاً لطبيعة الفعل الذي ارتكبه، كما لاحظت أن المتهم يعاني من ضعف واضح في قدرته على التحكم بانفعالاته.