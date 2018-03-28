بطولة الإمارات لقفز الحواجز تنطلق اليوم

ينظم اتحاد الإمارات للفروسية، عصر اليوم، فعاليات منافسات النسخة العشرين من بطولة الإمارات لقفز الحواجز في مركز الإمارات للفروسية بدبي، وتتضمن البطولة 14 شوطاً تقام على مدى ثلاثة أيام، ويتنافس فيها فرسان وفارسات قفز الحواجز من داخل دولة الإمارات وخارجها خاصة بعد بروز نجم عدد من الفرسان حول العالم خلال الموسم كاملاً وحصولهم على جوائز مالية كبيرة عبر المنافسات المحلية والدولية التي قام بها اتحاد الإمارات للفروسية مع شركائه .

وتقام البطولة على مدار ثلاثة أيام بمواصفات الجولة الواحدة، حيث يتم فيها ترحيل نتائج الفرسان في اليومين الأول والثاني إلى يوم ختام البطولة، كما تقام منافسات اليوم الأخير بمواصفات المرحلتين.

يذكر أن الفعاليات برعاية لونجين، وبلغ مجموع الجوائز المالية 395 ألف درهم، كما يمثل اتحاد الفروسية خلال أيام البطولة حسام زميت، ولجنة التحكيم ترأسها ليزا حارب بمعاونة الدوليين خليل إبراهيم ويوسف المحمودي، ويضع تصاميم مسارات الأشواط الدولي ماركو بهرينس بمعاونة أشرف الليثي وعبد الرؤوف محمد.