خفض سعر 4000 سلعة أساسية في الساحل الشرقي

أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خفض أسعار 4000 سلعة أساسية، بنسبة تراوح بين 10 و55% في 75 منفذ بيع، في مدن الساحل الشرقي، خلال شهر السعادة، الذي انطلق في 20 مارس، ويستمر حتى 20 أبريل المقبل.

وشدد، خلال اجتماع عقده أمس في مكتب الوزارة في الفجيرة، مع مدير المكتب، جمعة الظنحاني، ورئيس وحدة الرقابة وحماية المستهلك في الفجيرة، عبدالرحمن بن نمرود، وممثلين عن منافذ البيع في الساحل الشرقي، على أهمية تخفيضات شهر السعادة، موجهاً المراكز التجارية بتسليم المكتب قوائم بالسلع المراد خفض أسعارها، على أن يشمل الخفض سلعاً استراتيجية، مثل الأرز واللبن والزيت، وغيرها من السلع، وأن تتنوع حملة شهر السعادة من خلال خفض 100 سلعة أسبوعياً.

وقال النعيمي إن إدارته ستنفذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة، بالتنسيق مع بلديات مدن الساحل الشرقي، للتأكد من التزام المراكز بتخفيضات شهر السعادة.

وأكد استجابة مراكز البيع في مدن الساحل الشرقي لحملة شهر السعادة، ونجاحها في تثبيت أسعار 1700 سلعة استراتيجية، من ضمن 4500 سلعة ثبتت أسعارها على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن المراكز التجارية أبدت استعدادها لتنفيذ حملة تخفيضات كبرى في شهر رمضان، بعد أن بدأت المنافذ التجارية استعداداتها مبكراً للشهر الكريم، قبل شهر ونصف من حلوله، مشيراً إلى أن إدارته حددت اجتماعاً آخر مع ممثلي المنافذ بعد أسبوعين، لتنفيذ حملة خفض أسعار خلال شهر رمضان، متوقعاً أن تصل نسبة الخفض خلال الشهر الفضيل إلى 50%.