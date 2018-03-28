محاكم دبي: نسب الطلاق في الإمارة ليست مرتفعة أو مقلقة

كشف طارش المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، عن تشكيل فريق عمل بالتعاون مع شركاء استراتيجيين محليين، للتقليل من نسب الطلاق من خلال محاضرات وزيارات ميدانية للجامعات والمدارس، مؤكداً في الوقت عينه أن نسب الطلاق الحالية بين مواطني دبي ليست مرتفعة أو مقلقة، وهي في حدود المعقول والطبيعي، لكننا نسعى دائماً إلى تقليلها إلى أدنى مستوياتها، وعبر قنوات عدة، أهمها الموجهون والمصلحون الأسريون في إدارة الأحوال الشخصية، الذين يبذلون في واقع الأمر جهوداً كبيرة لتحقيق الصلح بين الأزواج المتخاصمين، ومساعدتهم على الحوار والانسجام بعيداً عن خيار الانفصال والمحاكم وتدمير بيوتهم وتشتيت أبنائهم.

كما أعلن عن تشكيل فريق متكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة مثل هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي رعاية النساء والأطفال والشرطة والنيابة لتقديم محاضرات ميدانية في الجامعات والمدارس الثانوية ابتداءً من يناير المقبل، لتوعية الشباب بأهمية الزواج، وعواقب الطلاق، وعرض قصص ونماذج واقعية عن الموضوعات التي سيتحدثون فيها، خصوصاً أن الكثير من حالات الطلاق تقع نتيجة طيش وتهور من حديثي الزواج وعدم تعاون أهاليهم معهم، ومساعدتهم على تكملة مشوار حياتهم مع شركائهم، كما سيكثف الفريق تفاعله مع وسائل الإعلام المختلفة، من خلال برامج وتصريحات تتعلق بهذا الموضوع.