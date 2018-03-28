مدرب منتخب إيطاليا: أظهرنا شخصيتنا أمام إنجلترا

أشاد لويجي دي بياجيو، المدير الفني المؤقت لمنتخب إيطاليا، بالعرض الذي قدمه الأتزوري أمام إنجلترا في المباراة الدولية الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي وانتهت بالتعادل (1-1)، حسبما أشار إليه موقع كوورة.

وأظهر دي بياجيو، عدم اهتمامه بمستقبله كمدير فني للمنتخب الإيطالي مؤكدًا أنه يريد فقط أن يؤمن اللاعبون بأنهم مجموعة قوية وقادرة على حمل لواء الكرة الإيطالية في المستقبل.

وقال دي بياجيو في المؤتمر الصحفي الذي نقله موقع “توتو ميركاتو ويب” بعد نهاية المباراة: “مازلت أشعر بالأسف لأننا خسرنا مباراة الأرجنتين (2-0)، كان يمكن أن نُقدم أداءً مختلفًا، وأعتقد أننا لعبنا مباراة كبيرة اليوم وأظهرنا شخصيتنا على ملعب ويمبلي”.