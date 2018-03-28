بالصور.. جامعو حبوب القهوة في نيكارجوا

تعتبر القهوة ثاني أكثر مشروب تناولا في العالم، بعد الشاي، لكن القليل من يعلموا طريقة قطف حبوب القهوة والدول المنتجة له.

ورصدت مجلة “ذا ويك” الأمريكية عملية قطف حبوب القهوة في النصف الثاني من كوكب الأرض، وبالتحديد في دولة نيكارجوا، والتي يعمل قطاع مهم من الشعب في هذه المهنة.

توضح المصورة الأمريكية، جانيت جارمن أن العمل على قطف وجمع حبوب القهوة يحتاج إلى استعدادات كثيرة ومشاركة واسعة من العمال.

تتابع المصورة بالقول أنه في مزارع القهوة في المكسيك ونيكارجوا والكثير من الدول الأخرى المنتجة لهذا المنتج، فإن العمل يبدأ قبل شروق الشمس، حيث يستيقظ قاطفو القهوة في ساعات متأخرة من الليل ليعبروا التلال من أجل الوصول إلى المزارع، وهناك يمضون 10 ساعات على الأقل تحت الخرارة الحارقة لقطف القهوة في أكياس ضخمة يحملونها في منتصفهم خلال عملية القطف.

ومع امتلاء الأكياس خلال عملية القطف يعودون خلف التلال من جديد لتفريغها ثم يعودون مجددا لاستئناف العمل.

ويواجه جامعو حبوب القهوة الكثير من المخاطر الصحية بسبب الباعوض الذي ينتشر بكثافة على الأشجار، والذي يحمل أمراض مثل التيفود والملاريا أو حتى زيكا.

بعض العمال يتعرضون أيضا للاستغلال من أصحاب المزارع الذين يرفضون الدفع لهم إلا بانتهاء الموسم، في حين أن العامل لا يتعدى راتبه اليومي ما يعادل 5 دولار أمريكي.