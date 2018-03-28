افتتاح عيادات الإقلاع عن التدخين في 3 مراكز صحية في أبوظبي

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية”صحة” عن افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين في 3 مراكز صحية بمنطقة أبوظبي في كل من مركز البطين الصحي وبني ياس ومدينة خليفة الصحي.

كما تتوفر عيادة الإقلاع عن التدخين في كل من مركز الجاهلي الصحي ومركز المويجعي الصحي ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل بمنطقة العين.

وتعليقاً قالت د. خلود الضالعي مديرة المراكز الصحية في أبوظبي بالإنابة وأخصائية طب الأسرة، “تأتي هذه الخطوة تماشياً مع الأجندة الوطنية 2021 التي وضعت تقليل مستوى انتشار التدخين كجزء من الأولويات الصحية، كما تأتي تماشياً مع استراتيجية شركة صحة لتسهيل وصول المراجعين إلى الخدمات التخصصية، وتتميز عيادات الإقلاع عن التدخين في الخدمات العلاجية الخارجية عن غيرها كونها توفر خدماتا متكاملة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين باستخدام بعض الطرق البديلة للإستعاضة عن التبغ تدريجياً وحتى الإقلاع عنه نهائياً. بالإضافة الي توفير الدعم من التخصصات المعنية أيضا مثل أخصائي الصدرية والعلوم السلوكية، بالإضافة إلى تكريم المقلعين والعمل على تشجيعهم بشكل مستمر. ”

وتبدأ رحلة المراجع في عيادة الإقلاع عن التدخين من خلال التقييم الأولي بالفحوصات الطبية والذي يشمل قياس المؤشرات الحيوية مثل السكري والضغط وتقييم الحالة من خلال مجموعة من الأسئلة التعريفية، ومن ثم يقوم المراجع باستشارة مكثفة مع الطبيب تشمل أخذ التاريخ الصحي والفحص البدني وتقييم مدى اعتماد المراجع على النيكوتين وإجراء فحص تشبع ثاني أوكسيد الكربون وبناء عليه يقوم الطبيب بتقييم مدى حاجة المراجع إلى الأدوية ووضع خطة العلاج بالتفاق معه والتي قد تشمل الأدوية المساعدة في حال لزم الأمر.

ولتعزيز الدور التوعوي ستقوم المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية بالمشاركة في حملة التوعية للتخلص من التبغ من خلال تنظيم نشاطات توعوية في جميع المراكز الصحية لتشجيع وتحفيز جميع أفراد المجتمع من كافة الأعمار لخلق بيئة خالية من التدخين.

وأضافت الدكتورة خلود قائلة “التدخين لا يقتصر على المدخنين فقط ولكنه يطال عائلتهم وبيئتهم وأطفالهم، لأن كل شخص معرض لآثار التدخين السلبي وآثارها لا تقل خطورة عن آثار التدخين نفسه. لذا ندعو الجميع إلى العمل معاً لجعل بيئتنا خالية من التبغ، والمساهمة لتكون بيئتنا بيئة صحية نظيفة.”