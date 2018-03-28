وزارة الطاقة والصناعة تُعلن عن أسعار الوقود لشهر أبريل/2018
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-03-28 في 11:35 ص /
تابعنا على
تويتر : araa_news
سناب شات : uaenews
انستجرام : araanews
تليجرام : UAESABQ
من وسائل التواصل
نشرة حالة الطقس
مواقع الرادار
حالة الطريق
فتاوى
- ما حكم الزواج للمستطيع ولكنه لا يريد الزواج خوفا من صعوبات الحياة؟
2017-11-23
- ما حكم اللعب بالشطرنج؟
2017-11-21
دراسات
- دراسة : البدانة تقتل حاسة “التذوق” !
2018-03-27
- دراسة : الطعام القليل يطيل العمر
2018-03-26
- دراسة : اللحم المشوي يزيد من ارتفاع ضغط الدم
2018-03-25