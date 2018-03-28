وزارة الطاقة والصناعة تُعلن عن أسعار الوقود لشهر أبريل/2018

بواسطة / بتاريخ 2018-03-28 في 11:35 ص /
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