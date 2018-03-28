بلدية أبوظبي تحرر 210 مخالفات بحق شركات ومؤسسات مقاولات أعمال البناء

نفذ مركز بلدية الوثبة في منطقة الفاية الصناعية حملة لمراقبة مواقع البناء المؤقتة، والحد من المخلفات الناتجة عنها، وحث أصحابها على الالتزام بمعايير السلامة العامة، وبما يتوافق مع قانون تنظيم أعمال البناء رقم 4 لسنة 1983 ولوائحه التنفيذية.

ووجه مفتشو بلدية مدينة أبوظبي خلال جولتهم على مواقع البناء المؤقتة 210 مخالفات بحق شركات ومؤسسات مقاولات أعمال البناء لعدم التقيد بالشروط والمعايير المعمول بها في البلدية.

وأكدت البلدية أن المخالفات شملت تحميل مواد بطرق غير نظامية وغير آمنة، و إلقاء مخلفات البناء أمام المواقع بصورة عشوائية وفي غير أماكنها المخصصة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم إخلاء الموقع بعد انتهاء المدة المحددة، والقيام بأعمال مخالفة لبنود قانون تنظيم أعمال البناء.

وأشارت البلدية إلى ضرورة التقيد بشروط السلامة العامة بالشكل الذي يتناسب مع المواصفات الجمالية العامة، ويحمي المارة والمباني المجاورة من مخاطر سقوط المخلفات أو المعدات ومواد البناء، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي أصحاب هذه المواقع والعاملين فيها إلى مشاركتهم الفعالة لجهود البلدية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة الجمهور وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل، والإنشاءات كافة والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الواجب اتباعها بحسب القوانين والنظم المعمول بها.

وأوضحت البلدية بأنها مستمرة بتنفيذ مثل هذه الحملات، ومراقبة مواقع البناء، وضبط أي تجاوزات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالصالح العام.