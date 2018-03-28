“اتصالات” تُجري تحديثاً لشبكة الهاتف المتحرك على مدار ثلاثة أشهر

أعلنت شركة “اتصالات” اليوم في بيان صحفي أنها بصدد إجراء عمليات تطوير وتحديث لشبكات الهاتف المتحرك تستمر لفترة ثلاثة أشهر، استعداداً للترحيب بالخدمات المستقبلية التي تضم شبكات 5G وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأكدت الشركة أن هذه التقنيات الجديدة تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء وإحداث نقلات نوعية في مضمار مسيرة التطور والحداثة التي تشهدها دولة الامارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى حرص الشركة على تقديم خدماتها خلال هذه الفترة بشكل سلس إذ ستعمل على إجراء التحديثات على مراحل متتابعة تغطي شرائح محددة من المستخدمين خلال فترة الثلاثة أشهر القادمة.

واتباعاً لكافة معايير الشفافية التي تنتهجها الشركة فقد قدمت اعتذارها مسبقاً للعملاء عن أي ازعاج قد يواجههم خلال مرحلة التحديث.