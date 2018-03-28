تدشين أول منصة شاطئية للسعادة في دبي

تزامناً مع احتفالات يوم السعادة العالمي، أطلقت بلدية دبي منصة السعادة بشاطئ جميرا الثالثة والتي تتيح لمرتاديها ممارسة الصيد الترفيهي في أجواء إيجابية ومحفزة.

وقالت المهندسة علياء الهرمودي، مدير إدارة البيئة ببلدية دبي أن فكرة المبادرة ترتكز على توفير منصة بطول 125 متر ومساحة 625 متر مربع بتصميم مميز ومبتكر بألوان جذابة تلقى استحسان مرتادي الشواطئ من مختلف الأعمار. هذا كما تم توفير مقاعد بألوان متعددة تسهل للصيادين ممارسة هواية الصيد الترفيهي في أجواء سعيدة ومبهجة. وتم تزويد المنصة بأعمدة إنارة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وذلك حتى يتسنى للجمهور زيارة المنصة في أي وقت خلال اليوم.

وأضافت مدير إدارة البيئة بأنه تزامناً مع شهر القراءة وفي إطار حرص البلدية على تشجيع المجتمع على القراءة، فإنه تم توفير مكتبة شاطئية في المنصة لإتاحة الجمهور الاستمتاع بالقراءة في أجواء مميزة. حيث أنها مزودة بكتب تتناسب مع كافة الأعمار والاهتمامات. وتعتبر هذه المكتبة الشاطئية واحدة من المكتبات الشاطئية الموزعة على الشواطئ العامة في الإمارة في كورنيش الممزر وجميرا وأم سقيم خصوصا وأن هذه الشواطئ تجتذب أعداد كبيرة من المرتادين سنويا وعلى كافة فصول العام الأمر الذي يجعلها أحد المواقع المثالية التي تسهم في تحقيق توجهات القيادة في تعزيز القراءة كأولوية وطنية وحكومية ومتطلب تنموي أساسي وفي الوقت ذاته تكسب شواطئ دبي بعدا تعليميا وثقافيا.

وذكرت الهرمودي، أن بلدية دبي تعنى بكافة شرائح المجتمع وفئاته، بل وتستثمر في توفير كافة احتياجاته، وعليه فقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند تصميم المنصة أن تكون مناسبة لأصحاب الهمم وكبار السن وتم توفير ممر مرصوف من منطقة المواقف إلى منصة السعادة وبذلك تكون المنصة أول موقع في إمارة دبي يمكن هذه الفئات من ممارسة هواية الصيد الترفيهي.

هذا كما وفرت البلدية الممرات الخاصة لأصحاب الهمم وكبار السن في شواطئ عامة أخرى في الإمارة كخور الممزر، وشاطئ كورنيش الممزر، وشاطئ جميرا الثالثة، بالإضافة إلى شواطئ أم سقيم الأولى والثانية، بحيث تمكنهم من الوصول إلى البحر والاستمتاع بالبيئة الشاطئية بكل يسر وسهولة.

وجاءت هذه المبادرة كإحدى مبادرات بلدية دبي لتوفير سبل السعادة والراحة لرواد الشواطئ العامة من المواطنين والمقيمين والسياح، حيث أنها ستساهم في جذب عدد كبير من الزوار من محبي الصيد الترفيهي بالإضافة إلى مرتادي الشواطئ الذين يرغبون بقضاء وقت ممتع مع عوائلهم في أجواء مبهجة أو قضاء وقت بعيد عن صخب المدينة للاستمتاع بالقراءة أو الاسترخاء قريباً من البحر، الأمر الذي سيشجع الحركة السياحية في هذه المنطقة.

وأضافت بأن بلدية دبي تسعى بصورة مستمرة لتبني أفكار ومبادرات متطورة ومبتكرة تهدف إلى إسعاد مرتادي الشواطئ بصفة خاصة والجمهور بصفة عامة تماشيا مع توجهات الدولة بتطبيق أعلى معايير السعادة وتبوأ أفضل المراكز عالمياً في تصنيف الدول الأكثر سعادة.

وفي إطار حرصها لخدمة كافة أفراد المجتمع، بمختلف اهتماماتهم، لم تكتفي بلدية دبي بتوفير التسهيلات لممارسي هواية الصيد فحسب، بل قامت بتوفير جميع ما يضمن استمتاع مرتادي الشاطئ بتجربة فريدة ومتميزة على الشاطئ حيث أنها وفرت منظومة متكاملة للسلامة الشاطئية مكونة من طاقم منقذين مدرب بعدد ما يقارب 100 منقذ ومحطات إنقاذ مزودة بكافة المعدات والأجهزة المستخدمة للإنقاذ والإسعاف. وتم توزيع المنقذين والمحطات على كافة الشواطئ العامة في إمارة دبي.

وساهمت هذه المبادرات المتميزة في حصول شواطئ دبي على تصنيفات عالمية والتي كان آخرها تصنيف شبكة سي إن إن الإخبارية لمدينة دبي كرابع أكثر مدينة زيارة على وجه الأرض بسبب شواطئها. ويذكر أن شواطئ دبي تصدرت خلال العام الماضي أفضل شواطئ العالم وفقاً لاختيارها من قبل صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ضمن قائمة تضم أفضل عشرة شواطئ عالمياً. كما سبق لصحيفة “التليغراف” البريطانية خلال عام 2015 اختيار شواطئ دبي ضمن قائمة أفضل 10 شواطئ للمدن السياحية في العالم. هذا بالإضافة إلى تصنيف شبكة سي إن إن لشاطئ جميرا بالأجمل عالمياً وذلك لما يشهده الشاطئ من تطوير مستمر إلى جانب نوعية الخدمات المقدمة فيه.

وناشدت المهندسة علياء الهرمودي على أهمية الالتزام بتعليمات الشاطئ والموضحة على لوحات الإرشادات الشاطئية وذلك حتى يتمكن كافة مرتادو الشواطئ من الاستمتاع بتجربة شاطئية فريدة.