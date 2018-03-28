تعاونية الاتحاد تدشن جهاز الخدمة الذاتية الالكتروني

دشنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة جهاز الخدمة الذاتية الالكتروني الأول من نوعه في الشرق الأوسط في البرشاء مول، حيث يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لحاملي بطاقة تميز بفئتيها الذهبية والفضية، والذي يمكنهم من انجاز معاملاتهم الخدمية المختلفة بنفسهم ودون الحاجة إلى الاستعانة بأي موظف.

وتعقيباً على ذلك، قال سعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد ” يقدم الجهاز الذكي الجديد 5 خدمات رئيسية متمثلة في برامج اسعاد المساهمين وبطاقة “تميز”، إضافة إلى التسوق الالكتروني، وخدمات بطاقة ” أفضل “، وأخيراً الاستفسارات والاقتراحات العامة، حيث أن مجمل الخدمات التي يقدمها الجهاز تبلغ نحو 17 خدمة قابلة للزيادة في المرحلة المقبلة”.

وأضاف الفلاسي ” جهاز الخدمة الذاتية عبارة عن محطة ذكية تمكن حاملي بطاقة تميز بفئتيها (الذهبية والفضية) من إنجاز معاملاتهم المختلفة بنفسهم بدلاُ من الذهاب إلى أي من مراكز اسعاد المستهلكين الأمر الذي يوفر عليهم الوقت والجهد، مشيراً الى أن الجهاز يمكن من خلاله التقديم على برامج إسعاد المساهمين كافة الى جانب تسجيل بطاقة “تميز” و إعادة شحن بطاقة المشتريات ” أفضل” في أي وقت ، كما يوفر خدمة مكالمة الفيديو مع موظفي الخدمة في حال وجود أي استفسارات، حيث بهذه الخطوة يستطيع الشخص انجاز معاملته بدقائق معدودة دون الحاجة لمراجعة مراكز اسعاد المستهلكين “.

وأوضح “صمم وبرمج الجهاز الذكي فريق عمل تعاونية الاتحاد، بما يتوائم مع طبيعة عملها واحتياجات أعضاء بطاقة تميز، لتحقيق الأهداف المرجوة منه بتقديم الخدمات بشكل مبسط وسهل وسريع يوفر الوقت والجهد ويلبي تطلعات متعاملي تعاونية الاتحاد ويسهم في دفع عجلة النهضة التكنولوجية التي تتطلع لها القيادة الرشيدة “.