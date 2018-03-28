الخارجية الروسية: لندن تخفي “نقاط رئيسية” في التحقيقات بقضية سكريبال

أعلنت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء 28 مارس/آذار، أن لندن تخفي عن المواطنين البريطانيين النقاط الأساسية في التحقيق حول “قضية سكريبال”.

وأشارت الخارجية في بيان رسمي إلى أن العدد الإجمالي لضحايا حادثة سالزبوري، مازال مجهولا.

وجاء في بيان الخارجية: “تصرفات السلطات البريطانية تطرح الكثير من الأسئلة. يخفون عن سكان بريطانيا ذاتهم النقاط الأساسية في هذا الحادث المعلن كتهديد خطير، العدد الإجمالي للضحايا غير معروف”.

يذكر أن دولا عديدة اتخذت قرارات بطرد دبلوماسيين روس، على خلفية قضية تسمم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، والذي تتهم لندن موسكو بالتورط في تسممه، وهو ما تنفيه روسيا مرارا وتكرارا.