لجنة دوري المحترفين تواصل تحضيراتها لنهائي كأس الخليج العربي

تواصل لجنة دوري المحترفين تحضيراتها لإقامة نهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع فريقي الوحدة الوصل في الثامنة والنصف مساء غد الخميس الموافق 29 مارس الجاري بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق لإخراج المباراة في صورة تليق بهذا الحدث.

وكانت فرق العمل الخاصة بالمباراة النهائية انتقلت إلى مدينة العين عقب قرار نقل المباراة إلى إستاد هزاع بن زايد، حيث تحول الاستاد إلى خلية نحل، وبدأ العمل المكثف من أجل اكمال التجهيزات الخاصة باللقاء الكبير، من حيث تركيب اللوحات الإعلانية والتسويقية، تجهيز المرافق، توفير الخدمات وغيرها.

وتواصلت منذ مساء أمس بمسرح المباراة الاجتماعات التي ضمت فريق عمل لجنة دوري المحترفين من أجل إنجاز المهام المطلوبة، وشهدت أروقة الاستاد نشاطاً مكثفاً استمر لساعات طويلة ظل خلالها فريق العمل في حالة عمل متواصل لإكمال الترتيبات الخاصة باللقاء.

وفي هذا الإطار عقدت لجنة دوري المحترفين اجتماعات تنسيقية مع الأطراف المعنية، بدأت باجتماع ضم فريق عمل لجنة دوري المحترفين وممثلي إستاد هزاع بن زايد، تم خلاله الاطلاع على آخر الترتيبات والمستجدات، تلاه اجتماع مع ممثلي شرطة أبو ظبي، الإسعاف، وشركة الأمن الخاص، لمناقشة الأمور الأمنية والجماهيرية.

وتقرر أن تفتح البوابات في السادسة مساء غد الخميس، وخصصت لجماهير فريق الوحدة البوابات التالية: الدرجة الأولى (مقابل المنصة) رقم 4 و5 ، الدرجة الثانية (خلف المرمى) 2 و 3، بوابة قسم العائلات 2، الدرجة المميزة 1، كبار الشخصيات البوابة A ، فيما خصصت لجماهير فريق الوصل البوابات 6 و 7 مقابل المنصة للدرجة الأولى، الدرجة الثانية ( خلف المرمى) 8 و 9، بوابة قسم العائلات 9، الدرجة المميزة 10، كبار الشخصيات بوابة B. هذا وستخصص منطقة لإقامة فعاليات للمشجعين بين البوابتين 5 و 6