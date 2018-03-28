“مواصفات” تحذر من 3 منتجات ألعاب تتضمن عناصر خطيرة على صحة الأطفال

حذرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، من ثلاثة أنواع من ألعاب للأطفال تباع في أسواق الدولة، تحتوي على عناصر كيميائية ضارة، قد تتسبب في إصابة الأطفال بالتسمم، فيما عممت على الأجهزة الرقابية ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات على الصعيد الاتحادي والمحلي، بسحب هذه المنتجات على الفور من الأسواق، والتي تباع في مراكز لبيع منتجات بأسعار رخيصة.

وأكد الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في “مواصفات”، أن الهيئة قررت سحب المنتجات من الأسواق لاحتواء تركيبتها على عنصر الـ”بورون” بنسبة أعلى من الحدود المسموح بها، ما قد يشكل خطراً على المستهلكين، خصوصاً فئة الأطفال، ويهددهم بالتسمم عند اللمس أو البلع، كون الأطفال أكثر حساسية لسمية حامض البوريك من البالغين.

والمنتجات الثلاثة التي تقرر سحبها هي So-Squishy Slime، و Magic Crystal Mud، وGlitter Slime، التي أثبتت نتائج المختبرات الشريكة للهيئة احتواء هذه الألعاب على عنصر البورون بنسب أعلى من الحدود المسموح بها، إذ أن هذا العنصر عبارة عن مركب كيميائي وهو عبارة عن مسحوق غير عضوي، ويستخدم عادة في مكافحة الحشرات والآفات المنزلية في العديد من دول العالم.

وشرح الدكتور السعدي، وهو أول إماراتي حاصل على شهادة “عالم أغذية معتمد” من الولايات المتحدة، أن عنصر البورون يدخل في صناعة العديد من منتجات التنظيف، كما يروج بصورة لافتة في مركبات قتل الحشرات في بعض الأسواق والمراكز التجارية، لكنه هذه المرة يستخدم في تركيبة عجينة لعبة الأطفال أو ما درج الجمهور على تسميته بـ”سلايم”، وهي من أكثر الألعاب انتشاراً بين الأطفال حالياً، وواجبنا تحذير الجمهور من هذه النوعية من الألعاب.

وساعد في رواج هذه اللعبة لدى فئة الأطفال، انتشار مقاطع فيديو على موقع “يوتيوب” حول طرق إعدادها منزلياً، لتتحول إلى نوع من التحدي بين الأطفال لتصنيعها وهي عبارة عن عجينة مطاطية، ويضاف إليها أحياناً مواد تكسبها لمعاناً وبريقاً فتصبح جاذبة أكثر لهذه الفئة، لكنها تحتوي على عناصر سامة تهدد الطفل. حسب مدير إدارة شؤون المطابقة في “مواصفات”.

وقال الدكتور السعدي إن عجينة اللعبة المطاطية تتكون من حمض البوريك وصمغ وأصباغ وملونات صناعية، بالإضافة إلى المواد اللامعة والبراقة، وتنتج العجينة بسبب تفاعل حمض البوريك والصمغ، والتي يؤدي ابتلاعها إلى حالات تسمم حادة أو مزمنة، ويحدث ذلك في الغالب عندما يقوم شخص بابتلاع كمية من منتجات مكافحة الحشرات المَصنوعة من مادة البوريك.

وحسب تقارير فنية، فإن الأعراض الناتجة عن التسمم بحمض البوريك تتضمن ظهور بثور على الجلد، أو الإغماء، والإصابة بالغيبوبة في بعض الأحيان، والتشنجات، والدوخة، والحمى، وانخفاض ضغط الدم، واحتباس مجرى البول، وتسلخ أو تقشر الجلد كذلك.

و هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الاتحادي المعتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، لممارسة المسؤوليات الإدارية، عن طريق توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الاقتصاد، ويضم ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.