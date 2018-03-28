1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ 76 مليون في ورسان الاولى

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1 مليار درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 135 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضى بقيمة 220 مليون درهم و 106 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 180 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 76 مليون درهم فى منطقة ورسان الاولى تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم فى منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم فى منطقة سيح شعيب 2.

و قد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة فى معيصم الأول بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها12 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وثالثة فى الثنيه الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 600 مليون درهم منها 35 رهونات أراضى بقيمة 400 مليون درهم و 40 رهونات فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء الاولى بقيمة 161 مليون درهم وأخرى فى منطقة الوصل بقيمة 156 مليون درهم.