“داخلية الوطني” تناقش سياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية

واصلت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة سعادة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالــــم علــــي الشحــــي “مقرر اللجنة”، ومطــر حمـــد الشامسي، وخليــفة سهيـل المزروعي، وعـزة سليمـان بن سليمان.

وقال سعادة محمد بن كردوس رئيس اللجنة إن اللجنة اجتمعت اليوم مع ممثلي إدارة حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية واستفسرت منهم عن بعض الظواهر الأمنية وآلية تعاملهم معها وفق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، موضحا أن ممثلي الداخلية ردوا بشكل واف على كافة الاستفسارات من خلال العرض التقديمي الذي قامت باستعراضه أمام اللجنة.

وأضاف أن اللجنة قررت إضافة نتائج مخرجات هذا الاجتماع على ملاحظاتها وتوصياتها في التقرير النهائي الذي يتم إعداده حاليا بشأن الموضوع، وذلك قبل اعتماده تمهيدا لرفعه للمجلس.

وقال بن كردوس إن المجلس الوطني الاتحادي يثمن جهود وزارة الداخلية في كافة الإجراءات الأمنية التي تتخذها من أجل استقرار واستتباب الأمن في كافة ربوع الدولة، مؤكدا العمل على دعم دور الشرطة المجتمعية في بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المختلفة في الدولة والمجتمع والعمل كفريق واحد في مواجهة العديد من الظواهر الاجتماعية التي قد تشكل هاجساً أمنياً.

وأشار إلى أن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، ضمن محوري استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية، وتحديات تفعيل دور الشرطة المجتمعية في كافة إمارات الدولة.

وتابع أن خطة عمل اللجنة لمناقشة هذا الموضوع شملت القيام بزيارات ميدانية للجهات الشرطية المجتمعية في الدولة، وعقد لقاءات مع المعنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تعزز من دور وأهمية هذا القطاع.