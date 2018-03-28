حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة “مجمّع حمدان الرياضي”

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، قرار المجلس رقم (1) لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة “مجمعّ حمدان الرياضي”، على أن يترأس المجلس في تشكيله الجديد أحمد محمد الشعفار، وتعيين ناصر أمان آل رحمة نائبًا لرئيس مجلس الإدارة الذي سيضم في عضويته وفقاً للقرار كلاً من: علي محمد المطوع، محمد سليمان الملا، وماهر عبدالكريم جلفار، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وحدّد القرار اختصاصات مجلس إدارة المجمّع وأعماله وفقًا لتوجيهات مجلس دبي الرياضي، حيث نصّ القرار على أن يتولى مجلس الإدارة القيام بإجراءات الاستلام والتسليم من مجلس إدارة المجمّع السابق المُشكَّل بموجب القرار رقم 7 لسنة 2010، وحصر أموال المجمّع المنقولة وغير المنقولة وتدوينها في السجلات المعتمدة لديه وتزويد مجلس دبي الرياضي بتقرير بشأن تلك الأموال ومحضر الاستلام والتسليم المعتمد من الطرفين.

كما حدد القرار مهام وصلاحيات مجلس الإدارة التي تتضمن: إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية للمجمع ، ورفعها إلى مجلس دبي الرياضي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، واعتماد الخطط التشغيلية والمبادرات والبرامج الخاصة بالمجمّع، والاشراف على متابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات التي تمكّن المجمع من تنفيذ خططه وبرامجه، واعتماد القرارات واللوائح المنظمة للعمل في المجمّع في النواحي الإدارية و المالية والفنية، بما في ذلك النظام الأساسي للمجمّع وقواعد إدارة الحسابات المصرفية، علاوة على إعداد البيانات المالية ومشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجمّع.

كما يقوم مجلس الإدارة بإقرار الهيكل التنظيمي للمجمّع ، واقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المجمّع ، وتوثيق روابط التعاون مع كافة الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمل المجمّع، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمجمّع من خلال إطلاق الشراكات مع القطاعين العام والخاص، واستقطاب الأحداث والفعاليات الكبرى سواء الإقليمي منها أو الدولي، والترويج لتنظيمها واقامتها في المجمّع، واعتماد التقرير السنوي عن أعمال المجمّع وأنشطته وأداءه المالي ورفعه إلى مجلس دبي الرياضي.

ويتولى مجلس الإدارة كذلك وفقاً للقرار تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة الدائمة والمؤقتة لمعاونته في أداء مهامه وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل وصلاحياتها ومدة عملها، وكذلك أية مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من مجلس دبي الرياضي، على أن يتم رفع جميع القرارات والتوصيات إلى مجلس دبي الرياضي لإقرارها واعتمادها.

ونصّت المادة الرابعة من القرار على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بتحديد زمان ومكان عقد اجتماعاته، على ألا تقل عن 10 مرات في السنة.