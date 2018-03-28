مهرجان «المالح والصيد» ينطلق احتفاءً بالموروث الشعبي

انطلقت صباح اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من مارس، في حديقة شاطئ المدينة الفاضلة، فعاليات الدورة السادسة لمهرجان “المالح والصيد البحري”، الذي تنظّمه بلدية مدينة دبا الحصن بالتعاون غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة أكثر من 41 جهة حكومية وأسر منتجة وجمعية الصيادين ومحلات تجارية.

المهرجان الذي يستمر لمدة 4 أيام متتالية، حضر حفل افتتاحه سعادة أحمد محمد جمعوه رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وسعادة طالب صفر مدير البلدية، والدكتور سلطان الملا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحشد من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي وعامة الأهالي.

وتضمن حفل الافتتاح واليوم الأول عرضاً مميزاً لأوبريت “تواليف بحرية” من تأليف واخراج محمد رشود، إضافة الى عروض استعراضية، وورش تعليمية، وورش الطبخ، وعرض الدلال وشق المالح، ومسابقات، والعاب ترفيهية، وغيرها العديد من الفقرات.

كما سيشهد المهرجان طيلة أيامه مشاركة العديد من فرق الفنون الشعبية بعروض فلكلورية من التراث الشعبي، والأكلات الشعبية، وعروض ومسابقات وورش متنوعة والكثير من الفقرات المتنوعة.

وفي هذا الإطار قال مدير بلدية مدينة دبا الحصن سعادة طالب صفر، أن مهرجان “المالح والصيد البحري” هو أحد إسهامات البلدية المتواصلة في الحفاظ على الموروث الشعبي العريق الذي تتمتع به المنطقة على وجه الخصوص وكافة انحاء الدولة على وجه العموم.

وأضاف مدير البلدية أن المهرجان شهد هذا العام توسعات نوعية من حيث المساحة وحجم المشاركات، حيث يضم العديد من الأجنحة المميزة لاستعراض مقتنيات وأدوات وإبداعات خاصة بمهنة الصيد البحري ومشتقاتها، والعديد من منافذ البيع التي تتنوع فيها معروضات المالح.

يذكر أن منصات العرض بالمهرجان قد اشتملت على متحف بحري شامل تم تنظيمه بالتعاون مع متحف الشارقة البحري، وركن للسيارات الكلاسيكية القديمة من نادي الشارقة للسيارات القديمة، وأركان خاصة بالأعمال اليدوية من المواد البحرية كالصدف وغيرها.