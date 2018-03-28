“الخارجية” تفتح باب التسجيل للانضمام للسلك الدبلوماسي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فتح باب التسجيل وبدء تلقي طلبات التقديم للراغبين في الانضمام للعمل في السلك الدبلوماسي في الوزارة.

ويتم التقديم للخريجين الجامعيين الجُدد والمتقدمين العاملين في جهات حكومية أو شبه حكومية من خلال التسجيل للالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.eda.ac.ae وتعبئة الطلب واجتياز شروط القبول والتسجيل.

ويأتي هذا الإعلان من وزارة الخارجية والتعاون الدولي نتيجةً لإنجازات أكاديمية الإمارات الدبلوماسية ذات الأهمية الجوهرية في بناء القدرات الوطنية الكفوءة ودورها المحوري الذي تضطلع به منذ تأسيسها، حيث خرّجت الأكاديمية عدة دفعات من الدبلوماسيين الإماراتيين المُتمكّنين والمُتميّزين الذين يلعبون دوراً رئيسياً في صياغة مستقبل الدبلوماسية الإماراتية ويساهمون في تعزيز مكانة الدولة وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

ولا يُشترط أن يكون المتقدمون من الحاصلين على شهادات في تخصصات مثل العلوم السياسية أو التاريخ أو الاقتصاد ولكن لا بد على المتقدمين أن يلتحقوا ببرنامج دبـلوم الـدراسات العليـا والـمتخـصـص في الدبلوماسـية الإمـاراتيـة والعـلاقات الـدولية الذي تطرحه أكاديمية الإمارات الدبلوماسية التي رسخت ماكنتها الرائدة كمركزاً للتميز في تدريب وإعداد دبلوماسيي وقياديي المستقبل الإماراتيين.

ويهدف برنامج دبلوم الدراسات العليا الذي تبلغ مدته 9 أشهر إلى تثقيف الطلبة وتسليحهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية الدبلوماسية مستقبلاً.. ­­ويجمع البرنامج ما بين الدورات الأكاديمية والخبرة العملية، ويتلقى الطلاب تعليمهم ضمن مجتمع حيوي وتفاعلي يُمكنهم من اكتساب معرفة واسعة بكافة جوانب العلاقات الدولية ضمن أساليب تعليمية حديثة تعكس ديناميكيات القرن الحادي والعشرين وتتنوع ما بين المحاضرات واللقاءات والنقاشات التفاعلية مع مسؤولين دبلوماسيين وصناع قرار عالميين.

ولا يقتصر عمل الأكاديمية فقط على تثقيف الإماراتيين وإعدادهم لخدمة دولتهم وتمثيلها بل أيضاً على تزويدهم بالتوجيهات السياسية الأساسية والرؤى التي تمكنهم من استشراف القضايا الإقليمية والعالمية التي تؤثر في مكانة دولة الإمارات وتعزز التعاون الدولي، ليساهموا في ترسيخ صورتها الناصعة وإعلاء شأنها على الساحة الدولية.

وعلى الراغبين في التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية أن يكونوا من الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها أو كلية معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.5 من 4 نقاط، واجتياز امتحان توفل TOEFL بمجموع نقاط فوق 550 /عبر الحاسوب 213/ أو اختبار الآيلتس IELTS بما لا يقل عن 6 نقاط.. كما ستتضمن إجراءات الالتحاق عدد من الاختبارات الأخرى.. ومن الشروط الأساسية التي تنطبق على المتقدمين العاملين في جهات حكومية أو شبه حكومية تحديداً، أن يتم ترشيحهم من قبل مؤسساتهم.

تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية الإمارات الدبلوماسية قد أطلقت في نهاية العام 2017 برنامجاً إضافياً معتمداً للطلاب الذين أكملوا برنامج دبلوم الدراسات العليا في الأكاديمية بنجاح وهو برنامج ماجستير الآداب في الدبلوماسية والعلاقات الدولية الذي يتيح للطلاب تعزيز مهاراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها في برنامج الدبلوم حول القضايا الإقليمية والدولية وخاصة تلك المتعلقة بالإمارات والشرق الأوسط ككل.