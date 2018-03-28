السعودية توقع مع “سوفت بنك” اتفاقية لإنشاء أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم

وقعت السعودية وصندوق “رؤية” التابع لشركة “سوفت بنك” مساء الثلاثاء، اتفاقية لإنشاء أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم، تكون المملكة مقرا لها.

ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس مجلس الإدارة لصندوق “رؤية” ماسايوشي سون، مذكرة التفاهم لإنشاء الشركة، مشمولة بخطة طاقة شمسية حتى 2030، وذلك خلال زيارة ينفذها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (بمثابة الصندوق السيادي للبلاد)، ستكون الشركة والخطة الأكبر في العالم بمجال الطاقة الشمسية.

وبموجب الخطة، ستقوم الشركة بتوليد طاقة شمسية حول العالم بقدرة تصل إلى 200 غيغاواط، على أن يتم تصنيع الألواح الشمسية من خلال شركات مقامة في السعودية.

ووفقا للاتفاقية، ستكتمل دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع بحلول مايو / أيار 2018.

كذلك، تشير الاتفاقية إلى أن الطرفين ملتزمان باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير الألواح الشمسية بكميات تجارية في المملكة، تسمح بتسويقها محليا وعالميا.

من المتوقع أن تساهم المشاريع بزيادة الناتج المحلي للسعودية بقيمة تقديرية 12 مليار دولار، إضافة إلى توفير قرابة 40 مليار دولار سنويا، وفقا للبيان.

وفي أبريل / نيسان 2016، أعلنت السعودية رؤيتها المستقبلية 2030 التي تستهدف توليد طاقة متجددة تصل إلى 3.45 غيغاواط بحلول 2020، و9.5 غيغاواط بحلول 2023، لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.