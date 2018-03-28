مدرب الوحدة: دعم جمهور العين للوصل لن يؤثر علينا

قلل مدرب الوحدة، الروماني لورينت ريجيكامب، من تأثير إعلان بعض مشجعي نادي العين دعمهم لنادي الوصل أمام فريقه غداً الخميس، في نهائي كأس الخليج العربي.

وقال ريجيكامب اليوم الأربعاء: “لا أعتقد أننا عندما نلعب على ملعب العين، سيكون الملعب خصماً لنا، وتركيزنا سيكون في النهائي وتحقيق الفوز، والاحتفال باللقب بعد ذلك”.

وأضاف: “كل الظروف مهيأة أمام الوحدة لتحقيق اللقب، خاصة أن الصفوف مكتملة”.

وحذر من خطورة الوصل، مؤكداً أنه يضم لاعبين قادرين على تغيير نتيجة المباراة في أي وقت مثلما حدث في نصف النهائي أمام شباب الأهلي-دبي.

وأكد المدرب الروماني جاهزيته لجميع الاحتمالات، الخاصة بالمباراة، حتى إذا وصلت إلى ركلات الترجيح.