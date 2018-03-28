ساعة آبل 4 ستأتي بشاشة أكبر وتصميم مختلف

قالت تقارير جديدة أن شركة آبل تعمل على إطلاق ساعات الجيل الرابع بتصميم جديد وشاشة أكبر، وكذلك بطارية بعمر أطول لتمنحها استمرارية أفضل في العمل.

وبحسب شركة تحليل البيانات KGI فإن آبل تعمل على إنتاج عدد نماذج من ساعات الجيل الرابع بتصميمات تختلف عن السابق، بعد أن كانت الشركة تطلق ساعاتها بنفس التصميم من بداية تصنيعها.

ومن المتوقع إطلاق سلسلة ساعات آبل الجديدة في مؤتمر الشركة السنوي في الربع الثالث من العام الحالي، ويقول الخبير مينغ تشي كو أن الساعات الجديدة ستأتي مع شاشة أكبر بنسبة 15%، مع العلم أن جميع الساعات حتى الآن تأتي بحجم 38 ملم أو 42 ملم.

ومن الممكن أن يشمل شكل ساعة آبل 4 حواف أكثر نحافة، مما يعني شاشة أكبر دون الحاجة لتغيير حجم المنتج بجعله أكبر، وبالرغم من أن التقرير نشر وجود بطارية بعمر أطول إلا أنه لم ينشر أي تفاصيل عن زيادة حجم البطارية أو الساعة.

غالباً ما يكون المحلل غامضاً في عرض تفاصيل المنتجات، حيث أنه يشير إلى تحديث أجهزة الاستشعار الصحية في ساعات آبل مثلا ولكن من دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول الشكل الجديد لها.

ويعتقد المحلل أن التصميم سيكون أكثر عصرية، مع إضافة مستشعرات جديدة لمراقبة معدل ضربات القلب، كما وسيتم تخفيض أسعار النماذج القديمة من الساعات الأمر الذي سيؤدي إلى تسجيل أرقام قياسية في مبيعات ساعات آبل.

ومن المتوقع KGI أن تسجل آبل مبيعات مرتفعة تصل إلى ما بين 22-24 مليون ساعة خلال عام 2018، على أن ترتفع المبيعات بنسبة 30% بالنسبة للعام السابق، ويعتقد مينغ تشي كو أن مبيعات الساعة على المدى البعيد ستصل إلى 50 مليون ساعة في السنة الواحدة.