رأس الخيمة | تعرض ٦ أشخاص من بينهم 3 أطفال لإصابات متفاوتة إثر اصطدام مركبة بـ ٣ مركبات

تعرض ٦ أشخاص من بينهم ثلاث أطفال لإصابات متفاوتة إثر حادث انحراف مركبة واصطدامها ب ٣ مركبات أخرى بإحدى الطرق في إمارة رأس الخيمة .

وأشار العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بشرطة رأس الخيمة إلى تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة بلاغا صباح اليوم يفيد بوقوع حادث تصادم لأربع مركبات ، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ ، وعند المعاينة الأولية تبين وقوع الحادث نتيجة انحراف احدى المركبات ثم اصطدامها ب ٣ مركبات أخرى ، وأسفر عن وقوع ٦ إصابات متفاوتة للسائق الإماراتي ٤٠ عاما وإصابة ابنه الذي كان برفقته بإصابات بسيطة ويبلغ من العمر ٤ أعوام ، وإصابة شخص أفريقي الجنسية ٣٥ عاما بإصابات بسيطة برفقة زوجته ٣٤ عاما وابنيهما ١١ عاما و ٦ أعوام بإصابات بسيطة ، بينما لم يقع للآخرين أية إصابات تذكر ، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم تحويل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

وناشد الصم السائقين بضرورة ترك مسافة كافية بين المركبات لمنع وقوع الحوادث المرورية الناتجة عن توقف المركبة بشكل مفاجئ ، ودعاهم إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية المعمول بها على مستوى الدولة .