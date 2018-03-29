الطقس اليوم صحو ومغبر أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وحركة الرياح:جنوبية غربية – شمالية غربية / 12 – 22 / 30 كم/ساعة بوجه عام.

وحالة البحر: الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج . فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:17 الثاني عند الساعة 01:03 والجزر الأول عند الساعة 18:11 الثاني عند الساعة 06:11 وبحر عمان: خفيف – متوسط الموج .